https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/rekabet-kurulunda-unlu-fransiz-lisesine-milyonluk-ceza-1107921054.html

Rekabet Kurulu'nda, ünlü Fransız lisesine milyonluk ceza

Rekabet Kurulu'nda, ünlü Fransız lisesine milyonluk ceza

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'ne toplam 5 milyon 466 bin 201 lira idari para cezası kesti. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T14:03+0300

2026-08-11T14:03+0300

2026-08-11T14:03+0300

ekonomi̇

rekabet kurulu

idare mahkemesi

öğretmen

maaş

özel okul fiyatları

özel okul ücretleri

saint benoit özel fransız lisesi

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Okul kayıt ücretleri ile Türk öğretmenlerin maaşlarının rakip Fransız liseleriyle birlikte belirlenmesi nedeniyle Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'ne Rekabet Kurulu tarafından toplam 5 milyon 466 bin 201 lira idari para cezası kesildi. Kurul'un daha önceki kararını mahkemeye taşımıştıRekabet Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransız liselerinin okul kayıt ücretleri ile Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte belirledikleri iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir karar aldı.Habertürk'ün haberine göre, Kurul soruşturma kapsamında beş okulda eş zamanlı yerinde inceleme yapılmış, bilgi ve belgeler toplanmış ve ardından soruşturma açılmıştı. Saint Benoit, Rekabet Kurulu'nun 24 Nisan 2024 tarihli önceki kararına karşı dava açmıştı.Ankara 19. İdare Mahkemesi, 17 Eylül 2025 tarihli kararıyla davayı reddederken, Saint Benoit'nın istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 1 Nisan 2026 tarihinde iki ayrı kararla önceki para cezalarını iptal etmişti.Bölge İdare Mahkemesi'nin kararlarında, okulun kayıt ücretleri ile Türk öğretmen maaşlarının rakiplerle birlikte belirlenmesine ilişkin ihlal tespitinin kendisinde hukuka aykırılık bulunmadığı, ancak para cezasının hesaplanmasında kullanılan mevzuat değişikliğinin sanık lehine olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.Hem okul ücretlerini hem de öğretmenlerin maaşlarını birlikte belirledikleri tespit edildiBu kararların ardından Rekabet Kurulu, mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmek üzere 22 Nisan 2026'da dosyayı yeniden ele aldı.Kurulun 22 Nisan 2026 tarihli kararında, Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoît, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint-Michel ve Özel Sainte Pulchérie Fransız liselerinin okul kayıt ücretlerini ve bu ücretleri oluşturan unsurları birlikte belirledikleri, ayrıca Türk öğretmenlerin maaşlarını da birlikte tespit ettikleri yönündeki ihlal tespitleri yer aldı.Toplam cezası belli olduKurulun yeni kararında, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nin okul kayıt ücretlerini ve ücreti oluşturan unsurları rakipleriyle birlikte belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine hükmedildi.Bu ihlal nedeniyle okula 3 milyon 279 bin 720 lira 74 kuruş idari para cezası verildi.Kurul ayrıca Saint Benoit'nın Türk öğretmenlerin maaşlarını rakipleriyle birlikte belirlemek suretiyle aynı kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Bu kapsamda da 2 milyon 186 bin 480 lira 49 kuruş ceza uygulandı.Böylece iki ihlal için verilen toplam ceza 5 milyon 466 bin 201 lira 23 kuruşa ulaştı.

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rekabet kurulu, idare mahkemesi, öğretmen, maaş, özel okul fiyatları, özel okul ücretleri, saint benoit özel fransız lisesi