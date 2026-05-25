Rekabet Kurulu onayladı: Türkiye'nin dev tuvalet kağıdı markası satılıyor
Eczacıbaşı Holding'in Selpak ve Solo markalarının üreticisi Sanipak'ın paylarının tamamının satışına ilişkin yürütülen süreçte yurt dışı Rekabet Kurulu alındı. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T11:09+0300
Eczacıbaşı Holding’in Selpak ve Solo markalarının üreticisi Sanipak’ın paylarının tamamının satışına ilişkin yürüttüğü süreçte yurt dışı Rekabet Kurulu onayı alındı. Eczacıbaşı Holding mart ayında Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd adlı şirkete satmak için anlaşma sağlamıştı. 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında satışın 600 milyon dolara gerçekleştirileceği belirtilmişti.KAP'a açıklama yapıldıEczacıbaşı'ndan KAP'a yapılan açıklamada Sanipak paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD.’ye devrine ilişkin gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izninin de alındığı bildirildi. Yurt içi ve yurt dışı rekabet onaylarının alınmasının ardından devrin tamamlanması için diğer koşulların sağlanma süreci devam ediyor. Kapanış işlemi söz konusu şartların yerine getirilmesinin ardından gerçekleşecek.Eczacıbaşı Holding'in konuya dair KAP açıklaması şöyle:"23.03.2026 tarihli açıklamaya konu, Eczacıbaşı Holding ile Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") arasında Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Sanipak") paylarının tamamının satışına yönelik olarak imzalanan Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde, gerekli yurt içi Rekabet Kurulu izni alındığı 08.05.2026 tarihli açıklamada ifade edilmişti. Bu defa, devir için gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izni de alınmıştır. Sanipak paylarının Alıcıya devrine ilişkin diğer koşulların sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, kapanış işlemleri söz konusu koşulların sağlanması sonrası gerçekleştirilebilecektir."
