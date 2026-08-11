Putin: Rusya'nın egemenliği inovasyonların hayata geçirilme hızına bağlı

"Günümüz dünyasında; egemenliğimiz, ekonomik kalkınmamız, sivil ve savunmaya alanındaki en önemli problemlerin çözümü de dahil olmak üzere kelimenin tam anlamıyla her şey, inovasyonların geliştirilme ve elbette hayata geçirilme hızına bağlı. Bu problemler, teknolojik açıdan birbiriyle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Temel araştırmalarda, savunma ve ulusal güvenliğin sağlanması; geleceğin teknolojilerinin, araç gereçlerinin ve silahlarının geliştirilmesiyle ilgili boyut her zaman vardı ve olmaya devam edecek."