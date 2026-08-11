https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/putin-rusyanin-egemenligi-inovasyonlarin-hayata-gecirilme-hizina-bagli-1107920562.html
Putin: Rusya'nın egemenliği inovasyonların hayata geçirilme hızına bağlı
Putin: Rusya'nın egemenliği inovasyonların hayata geçirilme hızına bağlı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, savunma sektörü de dâhil olmak üzere ülke egemenliğinin ve kalkınmasının, yeniliklerin uygulama hızına doğrudan bağlı olduğunu belirtti. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T13:52+0300
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2026-08-11T13:54+0300
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Rusya’nın Novosibirsk kentinde Bilim ve Eğitim Konseyi Toplantısı’na başkanlık eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, teknolojinin günümüzdeki kritik rolüne dikkat çekti.Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-uc-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1107917182.html
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rusya, vladimir putin, novosibirsk, bilim, inovasyon, teknoloji
rusya, vladimir putin, novosibirsk, bilim, inovasyon, teknoloji
Putin: Rusya'nın egemenliği inovasyonların hayata geçirilme hızına bağlı
13:52 11.08.2026 (güncellendi: 13:54 11.08.2026)
Rusya lideri Putin, savunma sektörü de dâhil olmak üzere ülke egemenliğinin ve kalkınmasının, yeniliklerin uygulama hızına doğrudan bağlı olduğunu belirtti.
Rusya’nın Novosibirsk kentinde Bilim ve Eğitim Konseyi Toplantısı’na başkanlık eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, teknolojinin günümüzdeki kritik rolüne dikkat çekti.
Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Günümüz dünyasında; egemenliğimiz, ekonomik kalkınmamız, sivil ve savunmaya alanındaki en önemli problemlerin çözümü de dahil olmak üzere kelimenin tam anlamıyla her şey, inovasyonların geliştirilme ve elbette hayata geçirilme hızına bağlı. Bu problemler, teknolojik açıdan birbiriyle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Temel araştırmalarda, savunma ve ulusal güvenliğin sağlanması; geleceğin teknolojilerinin, araç gereçlerinin ve silahlarının geliştirilmesiyle ilgili boyut her zaman vardı ve olmaya devam edecek."