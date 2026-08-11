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Gaziantep'te fabrika yangını: Göz gözü görmüyor
Gaziantep'te fabrika yangını: Göz gözü görmüyor
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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiyenin müdahalesi sürüyor. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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gaziantep
fabrika
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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri gören işçiler, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/izmirde-ev-yangini-anneanne-ve-4-yasindaki-torunu-hayatini-kaybetti-1107907798.html
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gaziantep, fabrika, yangın
gaziantep, fabrika, yangın

Gaziantep'te fabrika yangını: Göz gözü görmüyor

10:42 11.08.2026 (güncellendi: 11:25 11.08.2026)
© Adsız GünebakanGaziantep'te fabrika yangını
Gaziantep'te fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© Adsız Günebakan
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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören işçiler, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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