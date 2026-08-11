https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/gaziantepte-fabrika-yangini-goz-gozu-gormuyor-1107914019.html

Gaziantep'te fabrika yangını: Göz gözü görmüyor

Gaziantep'te fabrika yangını: Göz gözü görmüyor

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiyenin müdahalesi sürüyor. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T10:42+0300

2026-08-11T10:42+0300

2026-08-11T11:25+0300

türki̇ye

gaziantep

fabrika

yangın

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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri gören işçiler, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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türki̇ye

gaziantep

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gaziantep, fabrika, yangın