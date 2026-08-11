https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/gaziantepte-fabrika-yangini-goz-gozu-gormuyor-1107914019.html
Gaziantep'te fabrika yangını: Göz gözü görmüyor
Gaziantep'te fabrika yangını: Göz gözü görmüyor
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiyenin müdahalesi sürüyor. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T10:42+0300
2026-08-11T10:42+0300
2026-08-11T11:25+0300
türki̇ye
gaziantep
fabrika
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107913862_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_d2f284a2651731405a689883929760bc.jpg
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri gören işçiler, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/izmirde-ev-yangini-anneanne-ve-4-yasindaki-torunu-hayatini-kaybetti-1107907798.html
türki̇ye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107913862_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_128d77b612213044164845728ce28e85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gaziantep, fabrika, yangın
gaziantep, fabrika, yangın
Gaziantep'te fabrika yangını: Göz gözü görmüyor
10:42 11.08.2026 (güncellendi: 11:25 11.08.2026)
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören işçiler, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.