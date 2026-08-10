https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/izmirde-ev-yangini-anneanne-ve-4-yasindaki-torunu-hayatini-kaybetti-1107907798.html

İzmir'de ev yangını: Anneanne ve 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

İzmir'de ev yangını: Anneanne ve 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, iki can aldı. Yangında 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ve 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T22:17+0300

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Şirintepe Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede çocuk ve anneannesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ve 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hatayda-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107903371.html

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