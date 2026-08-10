https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/izmirde-ev-yangini-anneanne-ve-4-yasindaki-torunu-hayatini-kaybetti-1107907798.html
İzmir'de ev yangını: Anneanne ve 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti
İzmir'de ev yangını: Anneanne ve 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, iki can aldı. Yangında 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ve 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T22:17+0300
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Şirintepe Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede çocuk ve anneannesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ve 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hatayda-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107903371.html
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
İzmir'de ev yangını: Anneanne ve 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti
İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, iki can aldı. Yangında 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ve 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz yaşamını yitirdi.
Şirintepe Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede çocuk ve anneannesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ve 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.