https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/brezilyali-uzman-rusya-natoya-gore-askeri-catismadaki-meydan-okumalara-daha-hizli-yanit-veriyor-1107928898.html
Brezilyalı uzman: Rusya, NATO'ya göre askeri çatışmadaki meydan okumalara daha hızlı yanıt veriyor
Brezilyalı uzman: Rusya, NATO'ya göre askeri çatışmadaki meydan okumalara daha hızlı yanıt veriyor
Sputnik Türkiye
Brezilyalı askeri uzman Cabral, Rusya'nın, çatışmanın askeri gereksinimlerine yanıt vermede, Ukrayna birliklerine ana stratejik desteği sağlayan NATO'dan daha... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T20:32+0300
2026-08-11T20:32+0300
2026-08-11T20:32+0300
görüş
ricardo cabral
rusya
nato
yorum
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇ha
avrupa
vladimir zelenskiy
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Brezilyalı askeri uzman Ricardo Cabral, Sputnik’e demecinde Rusya'nın, çatışmanın askeri gereksinimlerine yanıt vermede, Ukrayna birliklerine ana stratejik desteği sağlayan NATO'dan daha hızlı davrandığını ifade etti.Kiev'in sorunlarından bir diğerininse insansız hava araçlarının (İHA) vasat kalitesi olduğuna dikkat çeken Cabral, söz konusu İHA’ların Avrupa teknolojisini içermelerine rağmen, doğaçlama olarak üretildiğini ve saldırılara karşı savunmasız olduğunu vurguladı. Cabral'a göre ayrıca Ukrayna ordusunun paralı asker kullanması, yeterli taktiksel savaş eğitiminden yoksun kaldıkları için etkili sonuçlar vermiyor.Brezilyalı uzman ayrıca Ukrayna ordusunun üst üste aldığı yenilgilerin (Vladimir) Zelenskiy ve yakın çevresini, bu çatışmaya muazzam yatırımlar yapan Avrupa karşısında güç duruma düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda Avrupa'nın kendi ordularını modernize etmek için kullanabileceği yatırımları da doğrudan etkilediğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-disislerinden-letonyaya-sert-uyari-nato-semsiyesi-sizi-kurtaramaz-1107026743.html
rusya
ukrayna
fransa
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ricardo cabral, rusya, nato, yorum, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, avrupa, vladimir zelenskiy, alman ordusu (bundeswehr), fransa, i̇ngiltere
ricardo cabral, rusya, nato, yorum, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, avrupa, vladimir zelenskiy, alman ordusu (bundeswehr), fransa, i̇ngiltere
Brezilyalı uzman: Rusya, NATO'ya göre askeri çatışmadaki meydan okumalara daha hızlı yanıt veriyor
Brezilyalı askeri uzman Cabral, Rusya'nın, çatışmanın askeri gereksinimlerine yanıt vermede, Ukrayna birliklerine ana stratejik desteği sağlayan NATO'dan daha hızlı davrandığını vurguladı.
Brezilyalı askeri uzman Ricardo Cabral, Sputnik’e demecinde Rusya'nın, çatışmanın askeri gereksinimlerine yanıt vermede, Ukrayna birliklerine ana stratejik desteği sağlayan NATO'dan daha hızlı davrandığını ifade etti.
Rusya, kararların birçok kişiyle koordine edilmesi gereken bürokratik bir yapı olan NATO'ya kıyasla meydan okumalara daha hızlı yanıt veriyor. Öte yandan Rusya'da (merkezileştirilmiş) Genelkurmay Başkanlığı var. Modern savaştaysa zaman kilit öneme sahip.
Kiev'in sorunlarından bir diğerininse insansız hava araçlarının (İHA) vasat kalitesi olduğuna dikkat çeken Cabral, söz konusu İHA’ların Avrupa teknolojisini içermelerine rağmen, doğaçlama olarak üretildiğini ve saldırılara karşı savunmasız olduğunu vurguladı. Cabral'a göre ayrıca Ukrayna ordusunun paralı asker kullanması, yeterli taktiksel savaş eğitiminden yoksun kaldıkları için etkili sonuçlar vermiyor.
Brezilyalı uzman ayrıca Ukrayna ordusunun üst üste aldığı yenilgilerin (Vladimir) Zelenskiy ve yakın çevresini, bu çatışmaya muazzam yatırımlar yapan Avrupa karşısında güç duruma düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda Avrupa'nın kendi ordularını modernize etmek için kullanabileceği yatırımları da doğrudan etkilediğinin altını çizdi.
Ukrayna bu yıl (çatışmanın önceki yıllarına kıyasla) çok daha kötü durumda. Ve mesele kaynak eksikliği değil, zira bol miktarda kaynağı var. Mesele şu ki, söz konusu kaynaklardan Alman ordusu (Bundeswehr), ayrıca İngiltere ile Fransa silahlı kuvvetleri yoksun.