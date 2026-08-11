https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/brezilyali-uzman-rusya-natoya-gore-askeri-catismadaki-meydan-okumalara-daha-hizli-yanit-veriyor-1107928898.html

Brezilyalı uzman: Rusya, NATO'ya göre askeri çatışmadaki meydan okumalara daha hızlı yanıt veriyor

Brezilyalı uzman: Rusya, NATO'ya göre askeri çatışmadaki meydan okumalara daha hızlı yanıt veriyor

Sputnik Türkiye

Brezilyalı askeri uzman Cabral, Rusya'nın, çatışmanın askeri gereksinimlerine yanıt vermede, Ukrayna birliklerine ana stratejik desteği sağlayan NATO'dan daha... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T20:32+0300

2026-08-11T20:32+0300

2026-08-11T20:32+0300

görüş

ricardo cabral

rusya

nato

yorum

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

i̇ha

avrupa

vladimir zelenskiy

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Brezilyalı askeri uzman Ricardo Cabral, Sputnik’e demecinde Rusya'nın, çatışmanın askeri gereksinimlerine yanıt vermede, Ukrayna birliklerine ana stratejik desteği sağlayan NATO'dan daha hızlı davrandığını ifade etti.Kiev'in sorunlarından bir diğerininse insansız hava araçlarının (İHA) vasat kalitesi olduğuna dikkat çeken Cabral, söz konusu İHA’ların Avrupa teknolojisini içermelerine rağmen, doğaçlama olarak üretildiğini ve saldırılara karşı savunmasız olduğunu vurguladı. Cabral'a göre ayrıca Ukrayna ordusunun paralı asker kullanması, yeterli taktiksel savaş eğitiminden yoksun kaldıkları için etkili sonuçlar vermiyor.Brezilyalı uzman ayrıca Ukrayna ordusunun üst üste aldığı yenilgilerin (Vladimir) Zelenskiy ve yakın çevresini, bu çatışmaya muazzam yatırımlar yapan Avrupa karşısında güç duruma düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda Avrupa'nın kendi ordularını modernize etmek için kullanabileceği yatırımları da doğrudan etkilediğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-disislerinden-letonyaya-sert-uyari-nato-semsiyesi-sizi-kurtaramaz-1107026743.html

rusya

ukrayna

fransa

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Sputnik Türkiye

ricardo cabral, rusya, nato, yorum, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, avrupa, vladimir zelenskiy, alman ordusu (bundeswehr), fransa, i̇ngiltere