https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-disislerinden-letonyaya-sert-uyari-nato-semsiyesi-sizi-kurtaramaz-1107026743.html

Rusya Dışişleri'nden Letonya’ya sert uyarı: 'NATO şemsiyesi sizi kurtaramaz'

Rusya Dışişleri'nden Letonya’ya sert uyarı: 'NATO şemsiyesi sizi kurtaramaz'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Letonya’nın NATO ‘şemsiyesine’ güvenerek Rusya topraklarına yönelik saldırılara ortak olmasının ağır sonuçları... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T08:13+0300

2026-07-06T08:13+0300

2026-07-06T08:15+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e verdiği demeçte, Baltık ülkelerinin Kiev rejiminin saldırganlığına doğrudan ortak olma girişimlerine sert tepki gösterdi. Galuzin, Riga yönetiminin Rusya’ya yönelik askeri provokasyonlara dahil olması durumunda bunun karşılıksız kalmayacağını vurguladı.‘Ukraynalı İHA operatörleri Letonya üslerinde’Galuzin, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) daha önce yayımladığı istihbarat raporlarını hatırlattı. Söz konusu raporlarda, Baltık ülkelerinin Ukrayna ait insansız hava araçlarının(İHA) doğrudan kendi topraklarından fırlatılmasına izin vermeyi planladığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İHA operatörlerinin halihazırda Letonya'daki askeri üslerde konuşlandırıldığı deşifre edilmişti.Letonya hükümetinin tehlikeli bir kumar oynadığını belirten Rus diplomat, şu ifadeleri kullandı:‘Tüm provokasyon merkezleri ve üretim yerleri kayıt altında’Galuzin, Rusya’nın, sivil halkı ve altyapıyı hedef alan tüm saldırıların arkasındaki odakları yakından takip ettiğini belirtti. Bakan Yardımcısı, Rusya'ya karşı provokasyon kararlarının alındığı tüm merkezlerin, Ukrayna’ya ait ya da "Ukrayna maskesi takılmış" İHA’ların fırlatıldığı noktaların ve bu araçların üretim tesislerinin, "hangi ülkenin egemenliğinde olduğuna bakılmaksızın" Rusya tarafından titizlikle tespit edilip kayıt altına alındığının altını çizdi.Baltık ülkelerinden hava sahası ihlalleriRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Mayıs ayı ortasında yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'nın iç bölgelerine yönelik yeni bir terör saldırısı dalgası hazırlığında olduğunu ve uçuş süresini kısaltmak amacıyladronları Baltık ülkelerinin topraklarından fırlatmayı planladığını duyurmuştu.Mart ayının sonundan bu yana Ukrayna’ya ait İHA’ların Baltık ülkelerinin hava sahasını defalarca ihlal ettiği biliniyor. Letonya, Litvanya ve Estonya ise Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için kendi hava sahalarını kullanmasına izin vermediklerini iddia etmişti. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Moskova, Riga, Vilnius ve Tallinn yönetimlerine yönelik resmi ve net bir uyarıda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yogun-misilleme-saldirisi-duzenledi-1107026379.html

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