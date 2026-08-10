https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/world-athleticsin-yapici-adimlar-atma-isteksizligi-yasal-cercevede-cozulebilir-1107906615.html
‘World Athletics’in yapıcı adımlar atma isteksizliği yasal çerçevede çözülebilir’
‘World Athletics’in yapıcı adımlar atma isteksizliği yasal çerçevede çözülebilir’
Sputnik Türkiye
Dünya atletizm şampiyonu Bogoslovskaya, Rusya Atletizm Federasyonu'nun açtığı yeni davanın Dünya Atletizm Birliği'nin yapıcı adımlar atma isteksizliğini yasal... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T20:50+0300
2026-08-10T20:50+0300
2026-08-10T20:57+0300
görüş
rusya atletizm federasyonu (vfla)
dünya atletizm birliği
cas
uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)
rus sporcular
yorum
sputnik
rusya federasyonu
sebastian coe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107906460_0:38:744:457_1920x0_80_0_0_3545bc784ad73e8808931fafa9e83959.png
Dünya şampiyonu, 1992 Olimpiyat gümüş madalyası sahibi atletizm sporcusu Olga Bogoslovskaya, Sputnik’e demecinde Rusya Atletizm Federasyonu'nun (VFLA) Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından uygulanan yaptırımlara itiraz etmek amacıyla Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) açtığı yeni davayı yorumladı."Öncelikle, bunlar birbirinden bağımsız iki dava. Biri federasyonla, diğeri ise özellikle sporcularla ilgili. Bu adıma yol açan şey, World Athletics'in müzakere etmeye veya herhangi bir yapıcı adım atmaya yanaşmamasıydı. Bu arada, diğer tüm spor dallarındaki uluslararası federasyonlar, Rus sporcuları kısmen veya tamamen yeniden kabul etmek için çeşitli kararlar alıyor, bu kabul ya tarafsız olarak ya da Rusya Federasyonu bayrağı altında gerçekleşiyor" diye konuşan Bogoslovskaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Bogoslovskaya, Rus sporculara yönelik kısıtlamaların siyasi olup olmadığı sorusuna, "Başka ne olabilir ki? Dopingle ilgili tüm davalar tamamen kapatıldı. Ve World Athletics böyle bir iddianın yersizliğine dair teyit aldı. Başka hiçbir şikayet kalmadı. Geriye kalan her şey tamamen siyasallaştırılmış durumda. Üstelik bu sadece Rus ve Belaruslu sporcular için geçerli bir durum da değil. Dolayısıyla burada her şey ortada, tamamen siyaset. Rus ve Belaruslu sporculara karşı bu şekilde davranmaya devam etmenin başka bir nedeni yok" yanıtını verdi.World Athletics Başkanı Sebastian Coe'nun Rusların yarışmaya katılmasını engellemekte kişisel bir çıkarı olduğuna dikkat çeken Bogoslovskaya, "Uluslararası Federasyonun başında bulunan tek İngiliz o. Bu nedenle, Rus ve Belaruslu sporcuların katılmasını engellemek için her şeyi yapacak" diyerek, şöyle devam etti:Davanın, kısa vadede Rus sporcuların yeniden kabul edilmesi anlamına geldiğini, çünkü her şeyin hukuka uygun bir şekilde yapıldığını anlatan Bogoslovskaya, "Bu tür davaları nasıl ele alacağını bilen, çok saygın bir yabancı firma tuttuk. Bu davaları üstleniyorlarsa, kaybetmek için değil, kazanmak için yapıyorlar. Ve bizim taraf artık hem çok iyi mali kaynaklara hem de hukuki kaynaklara sahip. Bu nedenle, hem kısa hem de uzun vadede, tüm sporcuların ve federasyonun yeniden göreve iade edilme ve tamamen meşru olma şansının çok, çok yüksek olduğuna inanıyorum" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-atletizm-federasyonu-uluslararasi-atletizm-federasyonuyla-diyalog-kuramiyoruz-casa-basvurduk-1107499532.html
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107906460_43:0:702:494_1920x0_80_0_0_a5add3e1d98efd930c195b48e8b521b7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya atletizm federasyonu (vfla), dünya atletizm birliği, cas, uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), rus sporcular, yorum, sputnik, rusya federasyonu, sebastian coe
rusya atletizm federasyonu (vfla), dünya atletizm birliği, cas, uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), rus sporcular, yorum, sputnik, rusya federasyonu, sebastian coe
‘World Athletics’in yapıcı adımlar atma isteksizliği yasal çerçevede çözülebilir’
20:50 10.08.2026 (güncellendi: 20:57 10.08.2026)
Dünya atletizm şampiyonu Bogoslovskaya, Rusya Atletizm Federasyonu'nun açtığı yeni davanın Dünya Atletizm Birliği'nin yapıcı adımlar atma isteksizliğini yasal çerçevede çözebileceğine olan inancını dile getirdi.
Dünya şampiyonu, 1992 Olimpiyat gümüş madalyası sahibi atletizm sporcusu Olga Bogoslovskaya, Sputnik’e demecinde Rusya Atletizm Federasyonu'nun (VFLA) Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından uygulanan yaptırımlara itiraz etmek amacıyla Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) açtığı yeni davayı yorumladı.
"Öncelikle, bunlar birbirinden bağımsız iki dava. Biri federasyonla, diğeri ise özellikle sporcularla ilgili. Bu adıma yol açan şey, World Athletics'in müzakere etmeye veya herhangi bir yapıcı adım atmaya yanaşmamasıydı. Bu arada, diğer tüm spor dallarındaki uluslararası federasyonlar, Rus sporcuları kısmen veya tamamen yeniden kabul etmek için çeşitli kararlar alıyor, bu kabul ya tarafsız olarak ya da Rusya Federasyonu bayrağı altında gerçekleşiyor" diye konuşan Bogoslovskaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
World Athletics'e gelince, Sebastian Coe, onlar için hiçbir şeyin değişmediğini ve bu büyük yasağın 2015'ten beri devam ettiğini söyledi. Bu nedenle, Rus tarafı olarak biz, bu kesinlikle açık olan haksızlığa karşı yasal yollardan itiraz etmeye karar verdik. Ve bence World Athletics, hangi güçlerin devreye alındığını, ellerindeki imkanları anlıyor ve en azından bir sonraki Dünya Şampiyonası'na katılmamızı engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. En azından Rus atletlerin uluslararası turnuvalara katılmasını engellemeye yönelik eylemleri, hem birinci hem de ikinci davayı büyük olasılıkla kazanacağımızı anladıklarını gösteriyor.
Bogoslovskaya, Rus sporculara yönelik kısıtlamaların siyasi olup olmadığı sorusuna, "Başka ne olabilir ki? Dopingle ilgili tüm davalar tamamen kapatıldı. Ve World Athletics böyle bir iddianın yersizliğine dair teyit aldı. Başka hiçbir şikayet kalmadı. Geriye kalan her şey tamamen siyasallaştırılmış durumda. Üstelik bu sadece Rus ve Belaruslu sporcular için geçerli bir durum da değil. Dolayısıyla burada her şey ortada, tamamen siyaset. Rus ve Belaruslu sporculara karşı bu şekilde davranmaya devam etmenin başka bir nedeni yok" yanıtını verdi.
World Athletics Başkanı Sebastian Coe'nun Rusların yarışmaya katılmasını engellemekte kişisel bir çıkarı olduğuna dikkat çeken Bogoslovskaya, "Uluslararası Federasyonun başında bulunan tek İngiliz o. Bu nedenle, Rus ve Belaruslu sporcuların katılmasını engellemek için her şeyi yapacak" diyerek, şöyle devam etti:
Hatırlarsanız, (Philip) Craven Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin başındaydı. Ve o zamanlar da Rus tarafıyla hiçbir temas, hele ki verimli bir görüşme, yoktu. Şimdi bile, o bir kişi değil, bir yetkili değil, bir kabine üyesi değil, hatta bir ATM bile değil. Bu tür benzetmeleri daha önce de yaptım. Bir ATM'ye gidip çok zor durumda olduğunuzu ve paraya ihtiyacınız olduğunu açıklarsınız, ne olmuş yani? İşte şu anki temaslarımız da aşağı yukarı bu şekilde.
Davanın, kısa vadede Rus sporcuların yeniden kabul edilmesi anlamına geldiğini, çünkü her şeyin hukuka uygun bir şekilde yapıldığını anlatan Bogoslovskaya, "Bu tür davaları nasıl ele alacağını bilen, çok saygın bir yabancı firma tuttuk. Bu davaları üstleniyorlarsa, kaybetmek için değil, kazanmak için yapıyorlar. Ve bizim taraf artık hem çok iyi mali kaynaklara hem de hukuki kaynaklara sahip. Bu nedenle, hem kısa hem de uzun vadede, tüm sporcuların ve federasyonun yeniden göreve iade edilme ve tamamen meşru olma şansının çok, çok yüksek olduğuna inanıyorum" vurgusunu yaptı.
Rus sporculara yönelik ihlal apaçık ortada. Bence bu sorunları ancak yasal çerçevede gücümüzü göstererek çözebiliriz.