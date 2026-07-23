https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-atletizm-federasyonu-uluslararasi-atletizm-federasyonuyla-diyalog-kuramiyoruz-casa-basvurduk-1107499532.html

Rusya Atletizm Federasyonu: Uluslararası Atletizm Federasyonu'yla diyalog kuramıyoruz, CAS'a başvurduk

Rusya Atletizm Federasyonu: Uluslararası Atletizm Federasyonu'yla diyalog kuramıyoruz, CAS'a başvurduk

Sputnik Türkiye

Rusya Atletizm Federasyonu İcra Direktörü Yarışevskiy, Uluslararası Atletizm Federasyonu'yla (World Athletics) yapıcı bir diyalog kuramadıklarını ve konuyu... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T17:20+0300

2026-07-23T17:20+0300

2026-07-23T17:20+0300

spor

rusya

ukrayna

rusya atletizm federasyonu (vfla)

cas

spor tahkim mahkemesi

atletizm

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Rusya Atletizm Federasyonu (VFLA) İcra Direktörü Boris Yarışevskiy, Uluslararası Atletizm Federasyonu'yla (World Athletics) yapıcı bir diyalog kuramadıklarını ve konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıdıklarını belirtti.Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen PSB Rusya Atletizm Şampiyonası öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Yarışevskiy, Rus sporcuların uluslararası arenaya dönmesini en önemli öncelik olarak gördüklerini vurguladı.2025 yılından bu yana müzakereler yürüttüklerini ancak karşı taraftan yapıcı bir yaklaşım görmediklerini ifade eden Yarışevskiy, "VFLA diyalog kurmak için çok aktif bir çalışma yürütüyor ve kesinlikle en önemli ve kilit önceliğimiz sporcularımızın uluslararası arenaya dönmesidir" dedi.World Athletics'in kararlarının siyasi ve ayrımcı olduğunu belirten Yarışevskiy, "World Athletics'in atletlerimizin yeniden kabulünün Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğu yönündeki açıklamaları, bize göre kesinlikle ayrımcılık içeren ve sporla hiçbir ilgisi olmayan bir durumdur. Doğal olarak Olimpiyat Şartı'na da uymamaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Rus yetkili, konunun uluslararası gündeme taşınmasına rağmen olumsuz sonuçlandığını ve bu yüzden temmuz başında CAS'a başvurduklarını ekledi."Kuralsız Oyun: Siyaset, uluslararası sporu nasıl alt etmeye çalışıyor?" başlıklı projemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-spor-bakani-degtyarevden-uluslararasi-atletizm-federasyonuna-tepki-1107498201.html

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rusya, ukrayna, rusya atletizm federasyonu (vfla), cas, spor tahkim mahkemesi, atletizm