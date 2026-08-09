https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/kanser-riskinde-gozden-kacan-etken-gobek-cevresindeki-yaglanmaya-dikkat-1107879252.html

Kanser riskinde gözden kaçan etken: Göbek çevresindeki yağlanmaya dikkat

Kanser riskinde gözden kaçan etken: Göbek çevresindeki yağlanmaya dikkat

Sputnik Türkiye

Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin 458 binden fazla kişi üzerinde yürüttüğü çalışma, fazla kilonun kanser vakalarındaki payının daha önce hesaplanandan yüksek... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T16:55+0300

2026-08-09T16:55+0300

2026-08-09T16:55+0300

sağlik

kilo

fazla kilolu

obezite

kanser

hormon

karaciğer

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Alman Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ) araştırmacıları, fazla kilo ve obezitenin kanser gelişimindeki rolünün bugüne kadar olduğundan düşük hesaplanmış olabileceğini ortaya koydu. Daha önce kanser vakalarının yüzde 2 ila 8'inin fazla kiloyla bağlantılı olduğu düşünülürken, yeni çalışmada bu oranın yüzde 11.5'e kadar çıkabileceği belirlendi.Epidemiyolog Hermann Brenner liderliğindeki araştırma ekibi, UK Biobank'ta kayıtlı 458 bin 543 kadın ve erkeğin sağlık verilerini inceledi. Katılımcılar ortalama 12 yıl boyunca takip edildi ve bu süreçte yaklaşık 50 bin yeni kanser vakası tespit edildi.Araştırmada fazla kilo ve obezitenin özellikle kolon, meme ve karaciğer kanseri riskindeki artışla bağlantılı olduğu, ayrıca 10 farklı kanser türü açısından önemli bir risk faktörü olduğu belirtildi.Göbek çevresindeki yağ neden farklı?Araştırmacılar önceki çalışmaların aksine yalnızca vücut kitle indeksine (VKİ) bakmadı. Katılımcıların bel çevresi ve bel-kalça oranı da değerlendirmeye dahil edildi. Bunun nedeni, VKİ'nin vücuttaki yağın nerede toplandığını göstermemesi.Çalışmaya göre özellikle karın bölgesinde biriken yağ dokusu, vücudun diğer bölgelerindeki yağlardan farklı davranabiliyor. Regensburg Üniversitesi Epidemiyoloji ve Önleme Enstitüsü'nden epidemiyolog Michael Leitzmann, karın yağlarının vücutta uzun süreli iltihaplanmayla ilişkili bir metabolik ortamı tetikleyebildiğini belirtti.Karın bölgesindeki fazla yağ, kana çeşitli sinyal molekülleri salgılayarak hücrelerin büyümesi ve bölünmesi gibi süreçleri etkileyebiliyor. Leitzmann, bu mekanizmaların tümörlerin ortaya çıkmasına ve daha sonra büyümesine katkıda bulunabileceğini ifade etti.Araştırmacılar ayrıca önceki çalışmaların neden riski olduğundan düşük hesaplamış olabileceğini de inceledi. Bazı kanserlerin henüz teşhis edilmeden önce kilo kaybına yol açabilmesi, fazla kilo ile hastalık arasındaki bağlantının istatistiklerde zayıf görünmesine neden olabiliyor.Bu etkiyi azaltmak için araştırmacılar, katılımcıların takip edilmeye başlanmasından sonraki ilk yıllarda ortaya çıkan kanserleri değerlendirme dışında bıraktı ve yalnızca yedinci yıldan sonra teşhis edilen vakaları hesaba kattı. Bu yöntemde fazla kilo ile kanser arasındaki bağlantının daha belirgin hale geldiği görüldü.Kadınlarda bağlantı daha güçlü görünüyorÇalışmada fazla kiloyla bağlantılı kanser oranının kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Ancak araştırmacılar bu sonucun doğrulanması için benzer yöntemlerle yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.Leitzmann, olası nedenlerden birinin hormonlarla ilişkili kanser türleri olabileceğini belirtti. Fazla kilo; meme, rahim ve yumurtalık kanserleriyle ilişkilendirilirken, özellikle karın bölgesindeki yağlanmanın östrojen seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunabileceği ifade edildi. Östrojen ise bazı meme kanseri türlerinin büyümesini destekleyebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/beyinde-7-gunluk-degisim-arastirmacilar-meditasyonun-izini-surdu-1107877127.html

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kilo, fazla kilolu, obezite, kanser, hormon, karaciğer