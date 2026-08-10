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LGS'de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS'de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
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liseye geçiş sistemi (lgs)
tercih
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS'nin 5 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınıp, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1107782117.html
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türkiye, liseye geçiş sistemi (lgs), tercih
türkiye, liseye geçiş sistemi (lgs), tercih

LGS'de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

11:08 10.08.2026
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS'nin 5 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınıp, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
TÜRKİYE
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
5 Ağustos, 10:07
Türkiye
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