https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/lgsde-yerlestirmeye-esas-1-nakil-sonuclari-aciklandi-1107888646.html

LGS'de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

LGS'de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T11:08+0300

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2026-08-10T11:08+0300

yaşam

türkiye

liseye geçiş sistemi (lgs)

tercih

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS'nin 5 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınıp, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1107782117.html

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türkiye, liseye geçiş sistemi (lgs), tercih