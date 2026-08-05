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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1107782117.html
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıkladı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T10:07+0300
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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. Sınava giren öğrenciler, hangi okula yerleştiklerini ve boş kontenjan bilgilerini MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgs-aciklandi-en-yuksek-puanli-liseler-hangileri-galatasaray-lisesi-kac-puanla-ogrenci-alacak-1107161696.html
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liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)
liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

10:07 05.08.2026 (güncellendi: 10:29 05.08.2026)
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. Sınava giren öğrenciler, hangi okula yerleştiklerini ve boş kontenjan bilgilerini MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Galatasaray Lisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
TÜRKİYE
LGS açıklandı: En yüksek puanlı liseler hangileri? Galatasaray Lisesi kaç puanla öğrenci alacak?
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