https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1107782117.html
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıkladı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T10:07+0300
2026-08-05T10:07+0300
2026-08-05T10:29+0300
türki̇ye
liseye geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı (meb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7438c568084b9e9d29ecb1c7037c277.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. Sınava giren öğrenciler, hangi okula yerleştiklerini ve boş kontenjan bilgilerini MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgs-aciklandi-en-yuksek-puanli-liseler-hangileri-galatasaray-lisesi-kac-puanla-ogrenci-alacak-1107161696.html
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liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)
liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:07 05.08.2026 (güncellendi: 10:29 05.08.2026)
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı,
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr
" adresinden açıkladı. Sınava giren öğrenciler, hangi okula yerleştiklerini ve boş kontenjan bilgilerini MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.