https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/istanbulda-bir-ilcede-yarin-8-saat-su-kesintisi-yapilacak-1107902674.html

İstanbul'da bir ilçede yarın 8 saat su kesintisi yapılacak

İstanbul'da bir ilçede yarın 8 saat su kesintisi yapılacak

Sputnik Türkiye

İSKİ, İstanbul Fatih'te bazı mahallelerde 8 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T17:23+0300

2026-08-10T17:23+0300

2026-08-10T17:23+0300

türki̇ye

fatih

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su kesintisi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın montaj ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Fatih'in bazı mahallelerinde 8 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında, deprem riskine karşı altyapının dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçası montajı ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.Bu kapsamda, yarın 22.00 ile 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00 arasında Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

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türki̇ye

fatih

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fatih, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi