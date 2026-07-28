https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/ankarada-sebeke-suyu-kaynakli-salgin-iddiasi-aski-yanit-verdi-1107607564.html

Ankara'da şebeke suyu kaynaklı salgın iddiası: ASKİ yanıt verdi

Ankara'da şebeke suyu kaynaklı salgın iddiası: ASKİ yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Ankara'da şebeke suyundan kaynaklı ishal, kusma ve mide bulantısı gibi sağlık sorunları yaşandığı iddialarını ASKİ yalanladı. Yapılan açıklamada şebekeye... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T17:06+0300

2026-07-28T17:06+0300

2026-07-28T17:06+0300

türki̇ye

ankara

aski̇

sağlık bakanlığı

i̇l sağlık müdürlüğü

içme suyu

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Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Ankara'da şebeke suyundan kaynaklı ishal, kusma ve mide bulantısı gibi sağlık problemleri yaşandığı iddiaları ortaya atıldı. ASKİ ise içme suyunun sürekli denetlendiğini belirterek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İçme suyu 7/24 analiz ediliyorAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ankara'da vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli kontrol edildiği belirtildi.Açıklamada, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında da şebekeye verilen suyun 7 gün 24 saat esasına göre analiz edildiği ve anlık olarak izlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:"Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır." ​​​​​​​

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ankara, aski̇, sağlık bakanlığı, i̇l sağlık müdürlüğü, içme suyu