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İsmail Kartal: Buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik
İsmail Kartal: Buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında skoru korumaya değil, kendi oyunlarını oynayarak turu geçmeye odaklandıklarını söyledi. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'la oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.Graz Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, “Buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik. Tek bir amacımız var; turu geçerek İstanbul'a dönmek” dedi.Transfer çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Kartal, “Yeri ve zamanı gelince bunu da açıklarız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fenerbahce-sampiyonlar-ligi-play-off-turu-icin-sahaya-cikiyor-1107887067.html
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i̇smail kartal, i̇stanbul, sturm graz, fenerbahçe, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
i̇smail kartal, i̇stanbul, sturm graz, fenerbahçe, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

İsmail Kartal: Buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik

20:47 10.08.2026
© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında skoru korumaya değil, kendi oyunlarını oynayarak turu geçmeye odaklandıklarını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'la oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
Graz Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, “Buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik. Tek bir amacımız var; turu geçerek İstanbul'a dönmek” dedi.
Transfer çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Kartal, “Yeri ve zamanı gelince bunu da açıklarız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor
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