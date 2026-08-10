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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fenerbahce-sampiyonlar-ligi-play-off-turu-icin-sahaya-cikiyor-1107887067.html
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
sturm graz
uefa
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu rövanş maçları, yarın yapılacak 10 maçla tamamlanacak.Fenerbahçe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında TSİ 21.30'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak.Program şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fenerbahceden-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunda-avantaj--1107803899.html
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fenerbahçe, sturm graz, uefa
fenerbahçe, sturm graz, uefa

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor

10:15 10.08.2026
© Celal GüneşFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Celal Güneş
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu rövanş maçları, yarın yapılacak 10 maçla tamamlanacak.
Fenerbahçe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında TSİ 21.30'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak.
Program şöyle:
Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: (0-2)
Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan: (0-1)
Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): (3-3)
Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): (1-2)
Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (0-5)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): (0-0)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): (0-1)
Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (1-2)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): (2-1)
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): (1-2)
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
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Fenerbahçe'den UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda avantaj: Sturm Graz'ı 2-0 yendi
5 Ağustos, 23:30
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