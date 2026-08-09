https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1107875800.html

Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta iki yerleşim daha kontrol altına alındı

Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta iki yerleşim daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim biriminde daha kontrolü ele geçirdiğini bildirdi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T12:45+0300

2026-08-09T12:45+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

donbass

ukrayna

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı taarruz eylemleri sonucunda DHC'de Toretskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif eylemler sayesinde yine DHC'de Vasyutinskoye yerleşiminde kontrol sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.445 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak bir askeri havalimanını, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 10 güdümlü uçak bombası ve 4 Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar füzesi, ayrıca 970 uçak tipi İHA önledi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp