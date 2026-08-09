https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/polise-bicakla-saldirmaya-calisti-kacmaya-calisirken-vuruldu-1107881392.html

Polise bıçakla saldırmaya çalıştı: Kaçmaya çalışırken vuruldu

Polise bıçakla saldırmaya çalıştı: Kaçmaya çalışırken vuruldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli kaçarken polis tarafından vurularak yakalandı. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T19:44+0300

2026-08-09T19:44+0300

2026-08-09T20:06+0300

türki̇ye

trafik polisi

bıçaklı saldırı

fatih

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Aksaray Mahallesi'nde 29 yaşındaki şüpheli M.B.yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı.Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ankarada-drift-atan-ve-trafigi-tehlikeye-atanlar-yakalandi-11-kisi-gozaltinda-2-milyon-78-bin-lira-1107877737.html

türki̇ye

fatih

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trafik polisi, bıçaklı saldırı, fatih