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Polise bıçakla saldırmaya çalıştı: Kaçmaya çalışırken vuruldu
Polise bıçakla saldırmaya çalıştı: Kaçmaya çalışırken vuruldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli kaçarken polis tarafından vurularak yakalandı. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
trafik polisi
bıçaklı saldırı
fatih
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Aksaray Mahallesi'nde 29 yaşındaki şüpheli M.B.yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı.Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ankarada-drift-atan-ve-trafigi-tehlikeye-atanlar-yakalandi-11-kisi-gozaltinda-2-milyon-78-bin-lira-1107877737.html
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trafik polisi, bıçaklı saldırı, fatih
trafik polisi, bıçaklı saldırı, fatih

Polise bıçakla saldırmaya çalıştı: Kaçmaya çalışırken vuruldu

19:44 09.08.2026 (güncellendi: 20:06 09.08.2026)
© AAAdana trafik polisi
Adana trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© AA
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İstanbul Fatih'te polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli kaçarken polis tarafından vurularak yakalandı.
Aksaray Mahallesi'nde 29 yaşındaki şüpheli M.B.yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı.
Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi
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