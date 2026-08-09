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Ankara'da drift atan ve trafiği tehlikeye atanlar yakalandı: 11 kişi gözaltında, 2 milyon 78 bin lira idari ceza
Ankara'da drift atan ve trafiği tehlikeye atanlar yakalandı: 11 kişi gözaltında, 2 milyon 78 bin lira idari ceza
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Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "drift" atanlarla ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.Ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı.Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/cakarli-luks-araclarla-drift-yapanlarla-ilgili-son-durumu-bakan-yerlikaya-acikladi-geregi-yapildi-1088606385.html
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Ankara'da drift atan ve trafiği tehlikeye atanlar yakalandı: 11 kişi gözaltında, 2 milyon 78 bin lira idari ceza

14:25 09.08.2026
Ankara'da drift atan ve trafiği tehlikeye atanlar yakalandı: 11 kişi gözaltında
Ankara'da drift atan ve trafiği tehlikeye atanlar yakalandı: 11 kişi gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
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Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "drift" atanlarla ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı.
Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
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