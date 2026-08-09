https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/iranda-ulusal-guvenlik-yuksek-konseyi-genel-sekreterligine-muhsin-rizai-atandi-1107882073.html

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhsin Rızai atandı

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhsin Rızai atandı

Sputnik Türkiye

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanı Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne atandı. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T23:43+0300

2026-08-09T23:43+0300

2026-08-10T00:07+0300

dünya

muhsin rızai

mücteba hamaney

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106220452_0:306:3072:2034_1920x0_80_0_0_f1e38eeefa255d519f70f308edadb9b8.jpg

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8 yıl süren İran-Irak Savaşı döneminde Muhsin Rızai'nin askeri tecrübelerine değinildi.Açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai atandı.Muhsin Rızai kimdir?Muhsin Rızai, 1954 yılında İran'ın Huzistan eyaletinde dünyaya geldi. İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem (1981-1997) Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı olarak görev yaptı. Rızai, 1997-2021 yılları arasında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.Rızai, birkaç kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu fakat yeterli oyu alamadı.Muhsin Rızai, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/trumptan-iran-ile-muzakere-surecine-iliskin-yorum-bunu-sessizce-yapiyoruz-1107881925.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muhsin rızai, mücteba hamaney, i̇ran