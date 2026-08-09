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İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhsin Rızai atandı
İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhsin Rızai atandı
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İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanı Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne atandı. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
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İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8 yıl süren İran-Irak Savaşı döneminde Muhsin Rızai'nin askeri tecrübelerine değinildi.Açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai atandı.Muhsin Rızai kimdir?Muhsin Rızai, 1954 yılında İran'ın Huzistan eyaletinde dünyaya geldi. İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem (1981-1997) Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı olarak görev yaptı. Rızai, 1997-2021 yılları arasında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.Rızai, birkaç kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu fakat yeterli oyu alamadı.Muhsin Rızai, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/trumptan-iran-ile-muzakere-surecine-iliskin-yorum-bunu-sessizce-yapiyoruz-1107881925.html
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muhsin rızai, mücteba hamaney, i̇ran
muhsin rızai, mücteba hamaney, i̇ran

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhsin Rızai atandı

23:43 09.08.2026 (güncellendi: 00:07 10.08.2026)
© AA / Fatemeh Bahramiİran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai,
İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanı Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne atandı.
İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8 yıl süren İran-Irak Savaşı döneminde Muhsin Rızai'nin askeri tecrübelerine değinildi.
Açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai atandı.

Muhsin Rızai kimdir?

Muhsin Rızai, 1954 yılında İran'ın Huzistan eyaletinde dünyaya geldi. İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem (1981-1997) Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı olarak görev yaptı. Rızai, 1997-2021 yılları arasında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.
Rızai, birkaç kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu fakat yeterli oyu alamadı.
Muhsin Rızai, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptı.
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