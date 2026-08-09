https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/trumptan-iran-ile-muzakere-surecine-iliskin-yorum-bunu-sessizce-yapiyoruz-1107881925.html

Trump'tan İran ile müzakere sürecine ilişkin yorum: 'Bunu sessizce yapıyoruz'

Trump'tan İran ile müzakere sürecine ilişkin yorum: 'Bunu sessizce yapıyoruz'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya varma çabalarını azalttığını ve ülkede ekonomik baskının etkisini göstereceği umuduyla süreci 'gizli tuttuğunu' ifade... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T22:30+0300

2026-08-09T22:30+0300

2026-08-09T22:33+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

axios

abd

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_0:138:2621:1612_1920x0_80_0_0_e6d21c62552d09706adce72dca04ab41.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a telefonla yaptığı açıklamada İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, "Bunu sessizce yapıyoruz" dedi.Trump, İran'la sadece 'yarı müzakere halinde olduklarını' belirterek, "İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı.İran'ın ekonomik olarak 'çok kötü durumda' olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını söyleyen Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini ifade etti.Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda ise "İşler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi" değerlendirmesinde bulundu.ABD medyasında, Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu, ancak Amerikan ordusundan özellikle bazı nitelikli füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı yönünde bilgilendirme almasının ardından bu kararından vazgeçtiğine ilişkin haberlere yer verilmişti.Ayrıca ABD Başkanı'nın yaklaşık son bir hafta boyunca yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/netanyahu-acikladi-israil-trumpin-gazze-icin-15-maddelik-planini-reddetti-1107877382.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, axios, abd, donald trump