https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/trumptan-iran-ile-muzakere-surecine-iliskin-yorum-bunu-sessizce-yapiyoruz-1107881925.html
Trump'tan İran ile müzakere sürecine ilişkin yorum: 'Bunu sessizce yapıyoruz'
Trump'tan İran ile müzakere sürecine ilişkin yorum: 'Bunu sessizce yapıyoruz'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya varma çabalarını azalttığını ve ülkede ekonomik baskının etkisini göstereceği umuduyla süreci 'gizli tuttuğunu' ifade... 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T22:30+0300
2026-08-09T22:30+0300
2026-08-09T22:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
axios
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donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a telefonla yaptığı açıklamada İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, "Bunu sessizce yapıyoruz" dedi.Trump, İran'la sadece 'yarı müzakere halinde olduklarını' belirterek, "İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı.İran'ın ekonomik olarak 'çok kötü durumda' olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını söyleyen Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini ifade etti.Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda ise "İşler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi" değerlendirmesinde bulundu.ABD medyasında, Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu, ancak Amerikan ordusundan özellikle bazı nitelikli füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı yönünde bilgilendirme almasının ardından bu kararından vazgeçtiğine ilişkin haberlere yer verilmişti.Ayrıca ABD Başkanı'nın yaklaşık son bir hafta boyunca yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/netanyahu-acikladi-israil-trumpin-gazze-icin-15-maddelik-planini-reddetti-1107877382.html
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i̇ran, axios, abd, donald trump
i̇ran, axios, abd, donald trump
Trump'tan İran ile müzakere sürecine ilişkin yorum: 'Bunu sessizce yapıyoruz'
22:30 09.08.2026 (güncellendi: 22:33 09.08.2026)
ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya varma çabalarını azalttığını ve ülkede ekonomik baskının etkisini göstereceği umuduyla süreci 'gizli tuttuğunu' ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a telefonla yaptığı açıklamada İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, "Bunu sessizce yapıyoruz" dedi.
Trump, İran'la sadece 'yarı müzakere halinde olduklarını' belirterek, "İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı.
İran'ın ekonomik olarak 'çok kötü durumda' olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını söyleyen Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini ifade etti.
Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda ise "İşler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi" değerlendirmesinde bulundu.
ABD medyasında, Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu, ancak Amerikan ordusundan özellikle bazı nitelikli füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı yönünde bilgilendirme almasının ardından bu kararından vazgeçtiğine ilişkin haberlere yer verilmişti.
Ayrıca ABD Başkanı'nın yaklaşık son bir hafta boyunca yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlenmişti.