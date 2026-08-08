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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rus-birlikleri-harkov-bolgesinde-bir-yerlesimi-daha-kontrol-altina-aldi-1107864323.html
Rus birlikleri Harkov Bölgesi’nde bir yerleşimi daha kontrol altına aldı
Rus birlikleri Harkov Bölgesi’nde bir yerleşimi daha kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde İvanovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T12:45+0300
2026-08-08T12:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
harkov
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
donbass
ukrayna
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi'nde İvanovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.375 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 8 Flamingo füzesi ve 4 güdümlü uçak bombası, ayrıca 828 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1107683928.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, özel askeri harekat

Rus birlikleri Harkov Bölgesi’nde bir yerleşimi daha kontrol altına aldı

12:45 08.08.2026
© Sputnik / Viktor AntonyukHarkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler
Harkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde İvanovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi'nde İvanovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.375 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 8 Flamingo füzesi ve 4 güdümlü uçak bombası, ayrıca 828 uçak tipi İHA önledi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
31 Temmuz, 14:21
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