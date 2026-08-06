https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/yorungede-suruklenen-spacex-roketi-aya-carpti-1107806965.html
Yörüngede sürüklenen SpaceX Roketi Ay'a çarptı
Yörüngede sürüklenen SpaceX Roketi Ay'a çarptı
Sputnik Türkiye
Yaklaşık bir yıldır uzayda başıboş sürüklenen SpaceX’e ait Falcon 9 roketi parçası, Çarşamba günü saatte 8 bin 700 kilometre hızla Ay yüzeyine çarptı... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T07:55+0300
2026-08-06T07:55+0300
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Uzayda aylardır süren kontrolsüz yolculuk felaketle noktalandı. 15 Ocak 2025 tarihinde Cape Canaveral üssünden iki özel Ay aracını taşımak üzere fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi, görevini tamamladıktan sonra yörüngede serbest kalmıştı. Yaklaşık bir yıldır başıboş halde sürüklenen 4 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki devasa roket parçası, Çarşamba günü saatte 8 bin 700 kilometre hızla doğrudan Ay yüzeyine çarptı.Uzmanlar tarafından kaçınılmaz bir sonuç olarak nitelendirilen bu kaza, ABD ile Çin arasında tırmanan uzay yarışı ortamında uzay çöpleri riskini yeniden küresel gündeme taşıdı.Toz bulutu Şili’deki teleskoptan görüntülendiÇarpışma anı doğrudan çıplak gözle izlenemese de devasa patlamanın izleri yeryüzünden tespit edildi. Boston Üniversitesi uzmanlarından Carl Schmidt liderliğindeki ekip, kaza izlerini net bir şekilde kaydetti. Avrupa Güney Rasathanesi’nin (ESO) Şili'de bulunan Çok Büyük Teleskop’u (VLT), çarpışmanın hemen ardından uzaya yayılan sodyum ve lityum elementlerinin oluşturduğu enkaz bulutunu doğruladı.Gök bilimcilerin ilk değerlendirmelerine göre SpaceX roketi, Ay'ın Einstein Krateri yakınlarındaki ıssız bir bölgeye düştü. Oluşan yeni kraterin ve yüzeydeki hasarın tam boyutları, NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı (LRO) bölgenin üstünden geçip detaylı fotoğraflar çektiğinde netlik kazanacak.SpaceX'ten resmi açıklama: "Kasıtlı bir olay değil"Yaşanan kaza sonrası gözlerin çevrildiği şirketten ilk açıklama geldi. SpaceX yetkilisi Julianna Scheiman, olayın kesinlikle kasıtlı olmadığını belirterek, güneş aktivitesi ile yer çekimi kuvvetlerinin birleşimi sonucu roket parçalarının rotasının kontrolden çıkarak Ay'a kaydığını vurguladı. Scheiman, gelecekte bu tarz kontrolsüz düşüşlerin önüne geçmek amacıyla NASA ile ortak protokoller üzerinde çalıştıklarını ifade etti.Benzer bir olay 2022 yılında da yaşanmış, Çin'e ait bir roket parçası yine kontrolsüz şekilde Ay yüzeyine çakılmıştı. Katlanarak artan roket enkazları, gelecekteki uzay görevleri için büyük risk oluşturmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/1-milyon-euroluk-piyango-bileti-copte-bulundu-1107806562.html
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spacex, eso, nasa, çarşamba , ay, cape canaveral, falcon 9, çarpışma, haberler, yılsonu2026, bilim, bilim insanları
spacex, eso, nasa, çarşamba , ay, cape canaveral, falcon 9, çarpışma, haberler, yılsonu2026, bilim, bilim insanları
Yörüngede sürüklenen SpaceX Roketi Ay'a çarptı
Yaklaşık bir yıldır uzayda başıboş sürüklenen SpaceX’e ait Falcon 9 roketi parçası, Çarşamba günü saatte 8 bin 700 kilometre hızla Ay yüzeyine çarptı. Şili’deki dev teleskop kaza sonrası toz bulutunu tespit etti.
Uzayda aylardır süren kontrolsüz yolculuk felaketle noktalandı. 15 Ocak 2025 tarihinde Cape Canaveral üssünden iki özel Ay aracını taşımak üzere fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi, görevini tamamladıktan sonra yörüngede serbest kalmıştı. Yaklaşık bir yıldır başıboş halde sürüklenen 4 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki devasa roket parçası, Çarşamba günü saatte 8 bin 700 kilometre hızla doğrudan Ay yüzeyine çarptı.
Uzmanlar tarafından kaçınılmaz bir sonuç olarak nitelendirilen bu kaza, ABD ile Çin arasında tırmanan uzay yarışı ortamında uzay çöpleri riskini yeniden küresel gündeme taşıdı.
Toz bulutu Şili’deki teleskoptan görüntülendi
Çarpışma anı doğrudan çıplak gözle izlenemese de devasa patlamanın izleri yeryüzünden tespit edildi. Boston Üniversitesi uzmanlarından Carl Schmidt liderliğindeki ekip, kaza izlerini net bir şekilde kaydetti. Avrupa Güney Rasathanesi’nin (ESO) Şili'de bulunan Çok Büyük Teleskop’u (VLT), çarpışmanın hemen ardından uzaya yayılan sodyum ve lityum elementlerinin oluşturduğu enkaz bulutunu doğruladı.
Gök bilimcilerin ilk değerlendirmelerine göre SpaceX roketi, Ay'ın Einstein Krateri yakınlarındaki ıssız bir bölgeye düştü. Oluşan yeni kraterin ve yüzeydeki hasarın tam boyutları, NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı (LRO) bölgenin üstünden geçip detaylı fotoğraflar çektiğinde netlik kazanacak.
SpaceX'ten resmi açıklama: "Kasıtlı bir olay değil"
Yaşanan kaza sonrası gözlerin çevrildiği şirketten ilk açıklama geldi. SpaceX yetkilisi Julianna Scheiman, olayın kesinlikle kasıtlı olmadığını belirterek, güneş aktivitesi ile yer çekimi kuvvetlerinin birleşimi sonucu roket parçalarının rotasının kontrolden çıkarak Ay'a kaydığını vurguladı. Scheiman, gelecekte bu tarz kontrolsüz düşüşlerin önüne geçmek amacıyla NASA ile ortak protokoller üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Benzer bir olay 2022 yılında da yaşanmış, Çin'e ait bir roket parçası yine kontrolsüz şekilde Ay yüzeyine çakılmıştı. Katlanarak artan roket enkazları, gelecekteki uzay görevleri için büyük risk oluşturmaya devam ediyor.