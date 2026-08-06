https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/1-milyon-euroluk-piyango-bileti-copte-bulundu-1107806562.html
1 milyon euroluk piyango bileti çöpte bulundu
1 milyon euroluk piyango bileti çöpte bulundu
Sputnik Türkiye
Kazandığı 1 milyon euro tutarındaki biletini yanlışlıkla çöpe atan bir piyango talihlisi, temizlik görevlilerinin kayıp kağıdı bulmasının ardından İtalya'nın... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T07:36+0300
2026-08-06T07:36+0300
2026-08-06T07:36+0300
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Kimliği açıklanmayan talihli, Güney İtalya'daki Bitonto kentindeki bir dükkanda numaralarını kontrol ettirdikten ve ödemenin yapılamayacağı bilgisini aldıktan sonra bileti çöpe attı.Söz konusu kişi, bir yakınının her zaman oynadığı numaraların çıktığını hatırlatması üzerine kazanan bileti çöpe attığını fark etti.Atık yönetimi şirketinin başkanı Roberto Nicola Toscano, bir çöp kamyonu tarafından toplanan atık yığınının içinde iki gün süren bir arama çalışması başlatıldığını belirtti. Toscano, yaşanan olayı mucizevi olarak nitelendirdi.Karışıklığın, ikramiye tutarının dükkan tarafından ödenemeyecek kadar yüksek olması durumunda sistemin ödeme yapılamaz uyarısı vermesinden kaynaklandığı bildirildi.Oyuncunun eve dönmesinin ardından ailesinin, sürekli tercih ettiği 2, 4, 8, 10 ve 51 numaralarının çıktığını gösterdiği aktarıldı.Bölgedeki atık toplamadan sorumlu SANB şirketinin yöneticisi Toscano, yanlış anlaşılmanın o anda fark edildiğini, hep birlikte dükkana gidildiğinde biletlerin çöpe atıldığının ve görevliler tarafından toplandığının anlaşıldığını bildirdi.Çöp kamyonu presleme işleminden önce durdurulduOyuncunun atık şirketiyle iletişime geçmesinin ardından çöp kamyonu, içindeki yük bertaraf için preslenmeden önce tespit edildi.Toscano, pazar günü olması sayesinde yükün katı atık depolama alanına gitmekten kurtulduğunu açıkladı.Kamyon özel bir alana çekilerek devasa çöp yığınının içinde küçük kağıt parçasını arama çalışmaları başlatıldı.İki gün süren aramanın ardından kazanan bilet, salı sabahı bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Görevlilerin ikramiyeyi kendileri kazanmışçasına sevindikleri bildirildi.Toscano, biletin diğer hasarlı biletlerle birlikte delik bir poşetin içinde bulunduğunu ve sağlam kalan az sayıdaki kağıttan biri olduğunu aktardı.Arama kurtarma operasyonunun masraflarının, daha önce masrafları karşılayacağına dair taahhütname imzalayan talihliden tahsil edileceği kaydedildi.Toscano, kazanan kişinin kimliğine ilişkin herhangi bir ayrıntı açıklama yetkisinin bulunmadığını belirtti.Arama ekibinin de şansı yaver gitti; Toscano ve meslektaşları şaka amacıyla aldıkları kazı kazandan 50 euro ikramiye kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/meteoroloji-saat-verdi-asiri-sicaklarin-ortasinda-gok-gurultulu-saganak-ve-sert-ruzgar-alarmi-1107805989.html
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piyango, milli piyango i̇daresi, milli piyango genel müdürlüğü, milli piyango bileti bayileri
piyango, milli piyango i̇daresi, milli piyango genel müdürlüğü, milli piyango bileti bayileri
1 milyon euroluk piyango bileti çöpte bulundu
Kazandığı 1 milyon euro tutarındaki biletini yanlışlıkla çöpe atan bir piyango talihlisi, temizlik görevlilerinin kayıp kağıdı bulmasının ardından İtalya'nın en şanslı insanı ilan edildi.
Kimliği açıklanmayan talihli, Güney İtalya'daki Bitonto kentindeki bir dükkanda numaralarını kontrol ettirdikten ve ödemenin yapılamayacağı bilgisini aldıktan sonra bileti çöpe attı.
Söz konusu kişi, bir yakınının her zaman oynadığı numaraların çıktığını hatırlatması üzerine kazanan bileti çöpe attığını fark etti.
Atık yönetimi şirketinin başkanı Roberto Nicola Toscano, bir çöp kamyonu tarafından toplanan atık yığınının içinde iki gün süren bir arama çalışması başlatıldığını belirtti. Toscano, yaşanan olayı mucizevi olarak nitelendirdi.
Karışıklığın, ikramiye tutarının dükkan tarafından ödenemeyecek kadar yüksek olması durumunda sistemin ödeme yapılamaz uyarısı vermesinden kaynaklandığı bildirildi.
Oyuncunun eve dönmesinin ardından ailesinin, sürekli tercih ettiği 2, 4, 8, 10 ve 51 numaralarının çıktığını gösterdiği aktarıldı.
Bölgedeki atık toplamadan sorumlu SANB şirketinin yöneticisi Toscano, yanlış anlaşılmanın o anda fark edildiğini, hep birlikte dükkana gidildiğinde biletlerin çöpe atıldığının ve görevliler tarafından toplandığının anlaşıldığını bildirdi.
Çöp kamyonu presleme işleminden önce durduruldu
Oyuncunun atık şirketiyle iletişime geçmesinin ardından çöp kamyonu, içindeki yük bertaraf için preslenmeden önce tespit edildi.
Toscano, pazar günü olması sayesinde yükün katı atık depolama alanına gitmekten kurtulduğunu açıkladı.
Kamyon özel bir alana çekilerek devasa çöp yığınının içinde küçük kağıt parçasını arama çalışmaları başlatıldı.
İki gün süren aramanın ardından kazanan bilet, salı sabahı bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Görevlilerin ikramiyeyi kendileri kazanmışçasına sevindikleri bildirildi.
Toscano, biletin diğer hasarlı biletlerle birlikte delik bir poşetin içinde bulunduğunu ve sağlam kalan az sayıdaki kağıttan biri olduğunu aktardı.
Arama kurtarma operasyonunun masraflarının, daha önce masrafları karşılayacağına dair taahhütname imzalayan talihliden tahsil edileceği kaydedildi.
Toscano, kazanan kişinin kimliğine ilişkin herhangi bir ayrıntı açıklama yetkisinin bulunmadığını belirtti.
Arama ekibinin de şansı yaver gitti; Toscano ve meslektaşları şaka amacıyla aldıkları kazı kazandan 50 euro ikramiye kazandı.