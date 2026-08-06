https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/lgsde-ilk-yerlestirmeler-belli-oldu-istanbulda-zirvedeki-20-lise-hangileri-1107809266.html
LGS'de ilk yerleştirmeler belli oldu, İstanbul'da zirvedeki 20 lise hangileri?
LGS'de ilk yerleştirmeler belli oldu, İstanbul'da zirvedeki 20 lise hangileri?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu. Almanca bölümüne 500... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T09:50+0300
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yaşam
türkiye
i̇stanbul
liseye geçiş sistemi (lgs)
galatasaray lisesi
i̇ngilizce
kabataş erkek lisesi
lgs
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları, 10 Temmuz'da açıklandı.Yerleşmek istedikleri liselere 13-27 Temmuz'da tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ünü doldurdu, yerleştirme oranı ise yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.İlk yerleştirmeler belli olduİlk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu.Buna göre İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu. Almanca bölümüne 500, İngilizce bölümüne 497,75 puanla öğrenci alan Kabataş Erkek Lisesi ikinciliğe, 497,43 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise üçüncülüğe yerleşti.İlk 20'de iki imam hatip lisesi yer aldıİstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 taban puanla dördüncü, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,35 taban puanla beşinci, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85 taban puanla altıncı, Haydarpaşa Lisesi 488,84 taban puanla yedinci, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,28 taban puanla sekizinci, Kadıköy Anadolu Lisesi 483,86 taban puanla dokuzuncu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,43 taban puanla onuncu sırada yer aldı.İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alarak ilk 20'ye giren diğer liselerin taban puanları şöyle oldu:Nakil süreciÖte yandan yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler bugün başladı. Birinci nakil tercihleri, 7 Ağustos'a kadar yapılacak ve sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.17-26 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül'de alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1107782117.html
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türkiye, i̇stanbul, liseye geçiş sistemi (lgs), galatasaray lisesi, i̇ngilizce, kabataş erkek lisesi, lgs
türkiye, i̇stanbul, liseye geçiş sistemi (lgs), galatasaray lisesi, i̇ngilizce, kabataş erkek lisesi, lgs
LGS'de ilk yerleştirmeler belli oldu, İstanbul'da zirvedeki 20 lise hangileri?
İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu. Almanca bölümüne 500, İngilizce bölümüne 497,75 puanla öğrenci alan Kabataş Erkek Lisesi ikinciliğe, 497,43 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise üçüncülüğe yerleşti.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları, 10 Temmuz'da açıklandı.
Yerleşmek istedikleri liselere 13-27 Temmuz'da tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ünü doldurdu, yerleştirme oranı ise yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.
İlk yerleştirmeler belli oldu
İlk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu.
Buna göre İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu. Almanca bölümüne 500, İngilizce bölümüne 497,75 puanla öğrenci alan Kabataş Erkek Lisesi ikinciliğe, 497,43 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise üçüncülüğe yerleşti.
İlk 20'de iki imam hatip lisesi yer aldı
İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 taban puanla dördüncü, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,35 taban puanla beşinci, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85 taban puanla altıncı, Haydarpaşa Lisesi 488,84 taban puanla yedinci, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,28 taban puanla sekizinci, Kadıköy Anadolu Lisesi 483,86 taban puanla dokuzuncu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,43 taban puanla onuncu sırada yer aldı.
İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alarak ilk 20'ye giren diğer liselerin taban puanları şöyle oldu:
Çapa Fen Lisesi (482,80 puan)
Vefa Lisesi (480,10 puan)
Beşiktaş Anadolu Lisesi (478,89 puan)
Validebağ Fen Lisesi (477,82 puan)
Burak Bora Anadolu Lisesi (477,09 puan)
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (474,93 puan)
Pertevniyal Lisesi (474,49 puan)
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (472,39 puan)
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (469,98 puan)
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (469,51 puan)
Öte yandan yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler bugün başladı. Birinci nakil tercihleri, 7 Ağustos'a kadar yapılacak ve sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
17-26 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül'de alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.