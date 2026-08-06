https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/bilim-insanlari-ilk-kez-marulda-et-proteini-uretti-1107813021.html

Bilim insanları ilk kez marulda et proteini üretti

Bilim insanları ilk kez marulda et proteini üretti

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, ilk kez marul ve tütün bitkisinde etin lezzeti ve besin değerinde önemli rol oynayan miyoglobin proteinini üretmeyi başardı. Araştırmacılar... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T12:01+0300

2026-08-06T12:01+0300

2026-08-06T12:01+0300

yaşam

imperial college london

bilim

bitki

marul

kırmızı et

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İngiltere'deki araştırmacılar, genetik mühendisliği kullanarak ilk kez marul ve tütün bitkilerinde etin karakteristik özelliklerinden sorumlu temel proteinlerden biri olan miyoglobini üretmeyi başardı. Araştırma, hakemli bilim dergisi Frontiers in Plant Science'da yayımlandı. Imperial College London öncülüğündeki ekip, "gen tabancası" (gene gun) olarak bilinen biyolistik dönüşüm yöntemiyle domuz miyoglobini genlerini marul ve tütün bitkilerinin kloroplastlarına aktardı.Deneyler, genetik değişikliğin bitkilerin büyümesini, fotosentezini veya üreme yeteneğini olumsuz etkilemediğini ortaya koydu.Etin önemli proteinlerinden biri üretildiMiyoglobin, ete kırmızı rengini veren ve lezzeti ile dokusunun oluşmasında önemli rol oynayan temel proteinlerden biri olarak biliniyor. Araştırmacılar, marulda kilogram başına yaklaşık 810 miligram, tütünde ise 800 miligram miyoglobin üretildiğini tespit etti.Bu miktarın hayvan kasındaki seviyelerden daha düşük olduğu belirtilirken, bitki yetiştiriciliğinin çok daha az su, arazi ve enerji kullanması nedeniyle yöntemin sürdürülebilir üretim açısından umut vadettiği ifade edildi.Bitki bazlı et ürünlerinde kullanılabilirAraştırmacılar, gelecekte bu proteinin bitki yapraklarından elde edilerek bitki bazlı et ürünlerine eklenebileceğini ya da genetiği değiştirilmiş bitkilerin doğrudan gıda olarak değerlendirilebileceğini belirtti.Bununla birlikte, mevcut çalışmanın yalnızca yöntemin uygulanabilirliğini gösteren ilk aşama olduğu ve daha yüksek protein verimi elde etmek için ek araştırmalara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Bilim insanları, gelecekte yalnızca miyoglobin değil, farklı gıda ve fonksiyonel proteinlerin de bitkilerde üretilebileceğini düşünüyor.

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imperial college london, bilim, bitki, marul, kırmızı et