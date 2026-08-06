https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/45-65-yas-arasinda-alinan-3-onlem-demansi-13-yil-geciktirebilir-1107809598.html

45-65 yaş arasında alınan 3 önlem demansı 13 yıl geciktirebilir

45-65 yaş arasında alınan 3 önlem demansı 13 yıl geciktirebilir

Sputnik Türkiye

ABD ve Çinli araştırmacıların 12 binden fazla kişi üzerinde yürüttüğü araştırma, orta yaşta tansiyonu kontrol altında tutmanın, diyabetten kaçınmanın ve sigara... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T10:06+0300

2026-08-06T10:06+0300

2026-08-06T10:06+0300

sağlik

bilim

demans

araştırma

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Orta yaşta damar sağlığını korumaya yönelik üç temel alışkanlık, demansın ortaya çıkışını ortalama 13 yıl geciktirebilir. ABD ve Çinli bilim insanlarının yaklaşık 26 yıl süren araştırması, 45-65 yaş döneminin beyin sağlığı açısından kritik önem taşıdığını gösterdi.Araştırma kapsamında 12 bin 409 kişinin sağlık kayıtları ortalama 26 yıl boyunca takip edildi.Neurology Open Access dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, normal kan basıncına sahip olmak, diyabet hastası olmamak ve sigara kullanmamak, demans gelişmeden geçirilen yaşam süresini ortalama 12,6 yıl uzatıyor.45-65 yaş arası kritik dönemAraştırmacılar, özellikle 45 ile 65 yaş arasındaki dönemin damar ve beyin sağlığı açısından belirleyici olduğunu vurguladı.Yüksek tansiyon, diyabet ve sigara kullanımının damar yapısını olumsuz etkilediği, bunun da ilerleyen yaşlarda demans riskini artırdığı belirtildi.Çalışmada, bu üç risk faktörünün tamamına sahip kişilerin hem daha erken yaşta demans geliştirme hem de daha erken yaşamını kaybetme olasılığının daha yüksek olduğu ifade edildi.'Beyin sağlığını on yılı aşkın süre korumaya yardımcı'Bilim insanları, araştırmanın bu faktörlerin doğrudan demansa neden olduğunu kanıtlamadığını, ancak aralarındaki ilişkinin güçlü olduğunu vurguladı.Araştırmanın yazarlarından New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi epidemiyoloğu Josef Coresh, orta yaşta bu risk faktörlerinden kaçınmanın beyin sağlığını on yılı aşkın süre korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.Araştırmada, üç risk faktörüne sahip kadınların demans gelişmeden geçirdiği sürenin ortalama 18,1 yıl, erkeklerde ise 16,6 yıl olduğu hesaplandı.Veriler ayrıca siyah katılımcıların demanssız yaşam süresinin beyaz katılımcılara göre daha kısa olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu durumun sağlık hizmetlerine erişim ve diğer toplumsal eşitsizliklerle ilişkili olabileceğini belirterek, risk azaltıcı önlemlerin özellikle dezavantajlı gruplarda daha büyük fayda sağlayabileceğini ifade etti.Araştırmacılar, gelecekte yapılacak çalışmaların sigarayı bırakma veya tansiyonu düşürme gibi yaşam tarzı değişikliklerinin demans riskini ne ölçüde azaltabileceğini daha ayrıntılı ortaya koyabileceğini kaydetti.

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bilim, demans, araştırma