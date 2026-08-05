https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/kanser-hucrelerinin-bagisikliktan-kacis-mekanizmasini-ortaya-cikti-1107801793.html

Kanser hücrelerinin bağışıklıktan kaçış mekanizmasını ortaya çıktı

Kanser hücrelerinin bağışıklıktan kaçış mekanizmasını ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Belçika'da yapılan bir araştırmada, metastatik kanser hücrelerinin karaciğerde bulunan bir besin maddesini kullanarak bağışıklık hücrelerinin işleyişini değiştirebildiği tespit edildi.

2026-08-05T19:32+0300

2026-08-05T19:32+0300

2026-08-05T19:32+0300

sağlik

belçika

kanser

bağışıklık

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Flanders Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) ile Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven) araştırmacıları, karaciğer metastazlarının çevre dokuyla etkileşimi ve bağışıklık hücrelerini nasıl etkilediğine ilişkin yürüttükleri araştırmaya dair yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, metastatik kanser hücrelerinin karaciğerde bulunan bir besin maddesini kullanarak bağışıklık hücrelerinin işleyişini değiştirebildiğinin tespit edildiği aktarıldı.Doğal savunma mekanizmasını zayıflatıyorNormal koşullarda bağışıklık hücrelerinin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmeye yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, araştırmanın karaciğere yayılan tümör hücrelerinin bu doğal savunma mekanizmasını zayıflatarak kendi hayatta kalma şanslarını artırabildiğini ortaya koyduğu aktarıldı.Metastazların büyümesi yavaşlatıldıAçıklamada, deneysel modellerin söz konusu süreci engelleyerek bağışıklık hücrelerinin kanser karşıtı faaliyetlerini yeniden harekete geçirmeyi ve karaciğer metastazlarının büyümesini yavaşlatmayı başardığı ifade edildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen VIB-KU Leuven Kanser Biyolojisi Merkezi’nden araştırmacı Sarah-Maria Fendt, karaciğer metastazlarının tedavisinin halen zorlu bir alan olduğunu belirterek, kanser hücrelerinin karaciğerin kendine özgü ortamından nasıl yararlandığının anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yeni-arastirma-dik-oturmak-ruh-halini-ve-kararlari-degistirebilir-1107800118.html

belçika

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belçika, kanser, bağışıklık