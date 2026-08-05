https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/kanser-hucrelerinin-bagisikliktan-kacis-mekanizmasini-ortaya-cikti-1107801793.html
Kanser hücrelerinin bağışıklıktan kaçış mekanizmasını ortaya çıktı
Kanser hücrelerinin bağışıklıktan kaçış mekanizmasını ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Belçika'da yapılan bir araştırmada, metastatik kanser hücrelerinin karaciğerde bulunan bir besin maddesini kullanarak bağışıklık hücrelerinin işleyişini değiştirebildiği tespit edildi.
2026-08-05T19:32+0300
2026-08-05T19:32+0300
2026-08-05T19:32+0300
sağlik
belçika
kanser
bağışıklık
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Flanders Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) ile Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven) araştırmacıları, karaciğer metastazlarının çevre dokuyla etkileşimi ve bağışıklık hücrelerini nasıl etkilediğine ilişkin yürüttükleri araştırmaya dair yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, metastatik kanser hücrelerinin karaciğerde bulunan bir besin maddesini kullanarak bağışıklık hücrelerinin işleyişini değiştirebildiğinin tespit edildiği aktarıldı.Doğal savunma mekanizmasını zayıflatıyorNormal koşullarda bağışıklık hücrelerinin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmeye yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, araştırmanın karaciğere yayılan tümör hücrelerinin bu doğal savunma mekanizmasını zayıflatarak kendi hayatta kalma şanslarını artırabildiğini ortaya koyduğu aktarıldı.Metastazların büyümesi yavaşlatıldıAçıklamada, deneysel modellerin söz konusu süreci engelleyerek bağışıklık hücrelerinin kanser karşıtı faaliyetlerini yeniden harekete geçirmeyi ve karaciğer metastazlarının büyümesini yavaşlatmayı başardığı ifade edildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen VIB-KU Leuven Kanser Biyolojisi Merkezi’nden araştırmacı Sarah-Maria Fendt, karaciğer metastazlarının tedavisinin halen zorlu bir alan olduğunu belirterek, kanser hücrelerinin karaciğerin kendine özgü ortamından nasıl yararlandığının anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yeni-arastirma-dik-oturmak-ruh-halini-ve-kararlari-degistirebilir-1107800118.html
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belçika, kanser, bağışıklık
belçika, kanser, bağışıklık
Kanser hücrelerinin bağışıklıktan kaçış mekanizmasını ortaya çıktı
Belçika'da yapılan bir araştırmada, kanser hücrelerinin karaciğere yayıldıklarında bağışıklık sisteminin etkisinden kaçmak için kullandıkları mekanizma incelenirken, metastatik kanser hücrelerinin karaciğerde bulunan bir besin maddesini kullanarak bağışıklık hücrelerinin işleyişini değiştirebildiği saptandı.
Flanders Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) ile Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven) araştırmacıları, karaciğer metastazlarının çevre dokuyla etkileşimi ve bağışıklık hücrelerini nasıl etkilediğine ilişkin yürüttükleri araştırmaya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, metastatik kanser hücrelerinin karaciğerde bulunan bir besin maddesini kullanarak bağışıklık hücrelerinin işleyişini değiştirebildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Doğal savunma mekanizmasını zayıflatıyor
Normal koşullarda bağışıklık hücrelerinin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmeye yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, araştırmanın karaciğere yayılan tümör hücrelerinin bu doğal savunma mekanizmasını zayıflatarak kendi hayatta kalma şanslarını artırabildiğini ortaya koyduğu aktarıldı.
Metastazların büyümesi yavaşlatıldı
Açıklamada, deneysel modellerin söz konusu süreci engelleyerek bağışıklık hücrelerinin kanser karşıtı faaliyetlerini yeniden harekete geçirmeyi ve karaciğer metastazlarının büyümesini yavaşlatmayı başardığı ifade edildi.
Elde edilen bulguların karaciğer metastazlarının gelişimi ve bağışıklık sistemiyle ilişkisi konusunda yeni bilgiler sunduğu belirtilen açıklamada, bu keşfin hastalarda kullanılabilecek tedavilere dönüşmesi için
daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen VIB-KU Leuven Kanser Biyolojisi Merkezi’nden araştırmacı Sarah-Maria Fendt, karaciğer metastazlarının tedavisinin halen zorlu bir alan olduğunu belirterek, kanser hücrelerinin karaciğerin kendine özgü ortamından nasıl yararlandığının anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi:
Kanser hücrelerinin bu ortamdan nasıl faydalandığını daha iyi anlayarak, bu tümörleri yeniden bağışıklık sistemine karşı savunmasız hale getirmeye yönelik araştırmalarımızı ilerletebiliriz.