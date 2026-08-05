https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yas-karari-yayinlandi-alper-gezeravci-tuggeneral-ozlem-karapinar-turk-hava-kuvvetlerinin-ilk-kadin-1107778659.html
YAŞ kararı yayınlandı: Alper Gezeravcı Tuğgeneral; Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri’nin 'ilk kadın generali' oldu
YAŞ kararı yayınlandı: Alper Gezeravcı Tuğgeneral; Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri’nin 'ilk kadın generali' oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T06:53+0300
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ercüment tatlıoğlu
yüksek askeri şura (yaş)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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haberler
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YAŞ kararları doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 30 Ağustos 2024 itibarıyla 1 yıl uzatıldı.Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe terfi ederken 14 tuğgeneral tümgeneralliğe, 40 albay ise tuğgeneralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe getirilirken 11 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.Türk Hava Kuvvetleri'nin i̇lk kadın generali tarihe geçtiTarihi kararların alındığı şurada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe terfi ederken, toplam 18 albay tuğgeneralliğe yükseltildi. Bu terfiler arasında en dikkat çekici isimlerden biri Albay Özlem Karapınar oldu.Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe yükselerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanını kazandı ve tarihe geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri genelindeki ilk kadın general ise 2023 yılında bu rütbeye erişen Jandarma General Özlem Yılmaz olmuştu.Türkiye'nin i̇lk astronotu Alper Gezeravcı Tuğgeneral OlduTerfi listesinde kamuoyunun yakından tanıdığı sürpriz bir isim de yer aldı. Uzay yolculuğuyla Türkiye tarihine geçen ülkemizin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, YAŞ kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi ettirildi.Hava Pilot Kurmay Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihi itibarıyla resmi olarak Tuğgeneral rütbesiyle yeni görevine başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/meteoroloji-genel-mudurlugu-son-dakika-duyurdu-bu-ogleden-sonra-disari-cikacaklar-dikkat-1107778484.html
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ercüment tatlıoğlu, yüksek askeri şura (yaş), türk silahlı kuvvetleri (tsk), türk hava kuvvetleri, haberler, türkiye, alper gezeravcı, özlem karapınar, yılsonu2026
ercüment tatlıoğlu, yüksek askeri şura (yaş), türk silahlı kuvvetleri (tsk), türk hava kuvvetleri, haberler, türkiye, alper gezeravcı, özlem karapınar, yılsonu2026
YAŞ kararı yayınlandı: Alper Gezeravcı Tuğgeneral; Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri’nin 'ilk kadın generali' oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesi ve rütbe terfileri yeniden şekillendi. Kararlara göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 19 general, 6 amiral ve 69 albay bir üst rütbeye yükseltildi.
YAŞ kararları doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 30 Ağustos 2024 itibarıyla 1 yıl uzatıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe terfi ederken 14 tuğgeneral tümgeneralliğe, 40 albay ise tuğgeneralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe getirilirken 11 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin i̇lk kadın generali tarihe geçti
Tarihi kararların alındığı şurada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe terfi ederken, toplam 18 albay tuğgeneralliğe yükseltildi. Bu terfiler arasında en dikkat çekici isimlerden biri Albay Özlem Karapınar oldu.
Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe yükselerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanını kazandı ve tarihe geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri genelindeki ilk kadın general ise 2023 yılında bu rütbeye erişen Jandarma General Özlem Yılmaz olmuştu.
Türkiye'nin i̇lk astronotu Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu
Terfi listesinde kamuoyunun yakından tanıdığı sürpriz bir isim de yer aldı. Uzay yolculuğuyla Türkiye tarihine geçen ülkemizin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, YAŞ kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
Hava Pilot Kurmay Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihi itibarıyla resmi olarak Tuğgeneral rütbesiyle yeni görevine başlayacak.