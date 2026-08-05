https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/meteoroloji-genel-mudurlugu-son-dakika-duyurdu-bu-ogleden-sonra-disari-cikacaklar-dikkat-1107778484.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika duyurdu: Bu öğleden sonra dışarı çıkacaklar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika duyurdu: Bu öğleden sonra dışarı çıkacaklar dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı! Marmara ve Ege'de fırtına, bazı bölgelerde ise sağanak yağış bekleniyor. İşte illere göre hava durumu.
2026-08-05T06:43+0300
2026-08-05T06:43+0300
2026-08-05T06:43+0300
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri ve üzerinde seyrini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı.Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar sert esecekMeteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hıza ulaşması bekleniyor. Denizlerde ise rüzgarın yer yer 7 kuvvete çıkarak fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Aşırı rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.O bölgelerde yağmur alarmı: Öğleden sonraya dikkatÜlkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken; güney ve doğu illerinde sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Aydın ve Diyarbakır 41°C, Şanlıurfa ise 42°C ile günün en sıcak merkezleri arasında yer alıyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika duyurdu: Bu öğleden sonra dışarı çıkacaklar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaparken Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Ardahan için gök gürültülü sağanak yağış alarmı verdi.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri ve üzerinde seyrini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar sert esecek
Meteoroloji'nin
son değerlendirmelerine göre rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı
ile Kuzey Ege
kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hıza
ulaşması bekleniyor. Denizlerde ise rüzgarın yer yer 7 kuvvete çıkarak fırtınamsı rüzgar
şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Aşırı rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
O bölgelerde yağmur alarmı: Öğleden sonraya dikkat
Ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in
iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Akdeniz’in Toroslar mevkii
, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri
ile Ardahan çevrelerinde
öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış
etkili olacak.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken; güney ve doğu illerinde sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Aydın
ve Diyarbakır
41°C, Şanlıurfa
ise 42°C ile günün en sıcak merkezleri arasında yer alıyor.