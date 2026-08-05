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Trabzonspor 'yüzyılın transferini' bitirdi: Mohamed Salah saat kaçta geliyor?
Trabzonspor 'yüzyılın transferini' bitirdi: Mohamed Salah saat kaçta geliyor?
Sputnik Türkiye
Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı! Mısırlı dev transferin geliş saati, maaşı ve imza töreni detayları haberimizde.
2026-08-05T07:02+0300
2026-08-05T08:00+0300
spor
trabzonspor
liverpool
ertuğrul doğan
mohamed salah
salah
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Yüzyılın transfer operasyonu için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın özel uçağı, Yunanistan'da tatilde bulunan Mısırlı yıldızı almak üzere sabah 08.00’de havalanacak. Yıldız futbolcuyu taşıyan uçağın saat 12.00’de İstanbul’a inmesi bekleniyor.İstanbul’a ayak basmasının ardından doğrudan Başkan Doğan’ın ofisine geçecek olan Mohamed Salah, detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek. Mısırlı yıldız, 5 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00’de Başkan Doğan ile birlikte Trabzon’a uçacak. Transferin coşkulu kutlaması ise 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park’ta taraftara açık düzenlenecek görkemli imza töreni ile taçlandırılacak.Sahadaki Efsane: Rekorların Efendisi Mohamed Salah kaç yaşında, kimdir?Kariyerinde sayısız başarı bulunan ve Premier Lig tarihine geçen Mohamed Salah 34 yaşında. Liverpool formasıyla çıkış yaptığı dönemi rekorlarla kapattı. Premier Lig tarihinde Sezonun Oyuncusu, Altın Ayakkabı ve Altın Oyun Kurucu ödüllerinin üçünü birden kazanan tek isim olan Mısırlı yıldız; 193 golle lig tarihinin en skorer dördüncü oyuncusu durumunda. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajını aşan ilk Afrikalı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.Sadece saha içindeki saatte 36.64 km hıza ulaşan fiziksel yetenekleri ve "ters kanat" uzmanlığıyla değil, saha dışındaki örnek yaşamıyla da dikkat çeken Salah, Müslüman alemi için büyük bir rol model. Nagrig kentindeki yardım vakfı aracılığıyla binlerce aileye destek olan efsane oyuncu, bordo-mavili formayla kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trabzonspordan-mohamed-salah-ile-ilgili-aciklama-gorusmelere-baslanmistir-1107775541.html
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trabzonspor, liverpool, ertuğrul doğan, mohamed salah, salah
trabzonspor, liverpool, ertuğrul doğan, mohamed salah, salah

Trabzonspor 'yüzyılın transferini' bitirdi: Mohamed Salah saat kaçta geliyor?

07:02 05.08.2026 (güncellendi: 08:00 05.08.2026)
© AFP 2023 / Ozan KoseMohamed Salah
Mohamed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AFP 2023 / Ozan Kose
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Trabzonspor, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp, Liverpool ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanat oyuncusu ve temsilcisi Abbas ile yürüttüğü görüşmelerde 17 milyon euro maaş ve bonuslar içeren 2 yıllık anlaşmaya vararak ıslak imzayı attı.
Yüzyılın transfer operasyonu için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın özel uçağı, Yunanistan'da tatilde bulunan Mısırlı yıldızı almak üzere sabah 08.00’de havalanacak. Yıldız futbolcuyu taşıyan uçağın saat 12.00’de İstanbul’a inmesi bekleniyor.
İstanbul’a ayak basmasının ardından doğrudan Başkan Doğan’ın ofisine geçecek olan Mohamed Salah, detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek. Mısırlı yıldız, 5 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00’de Başkan Doğan ile birlikte Trabzon’a uçacak. Transferin coşkulu kutlaması ise 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park’ta taraftara açık düzenlenecek görkemli imza töreni ile taçlandırılacak.

Sahadaki Efsane: Rekorların Efendisi Mohamed Salah kaç yaşında, kimdir?

Kariyerinde sayısız başarı bulunan ve Premier Lig tarihine geçen Mohamed Salah 34 yaşında. Liverpool formasıyla çıkış yaptığı dönemi rekorlarla kapattı. Premier Lig tarihinde Sezonun Oyuncusu, Altın Ayakkabı ve Altın Oyun Kurucu ödüllerinin üçünü birden kazanan tek isim olan Mısırlı yıldız; 193 golle lig tarihinin en skorer dördüncü oyuncusu durumunda. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajını aşan ilk Afrikalı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.
Sadece saha içindeki saatte 36.64 km hıza ulaşan fiziksel yetenekleri ve "ters kanat" uzmanlığıyla değil, saha dışındaki örnek yaşamıyla da dikkat çeken Salah, Müslüman alemi için büyük bir rol model. Nagrig kentindeki yardım vakfı aracılığıyla binlerce aileye destek olan efsane oyuncu, bordo-mavili formayla kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Mohamed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
SPOR
Trabzonspor'dan Mohamed Salah ile ilgili duyuru: Geleceği saat belli oldu
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