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Trabzonspor'dan Mohamed Salah ile ilgili duyuru: Geleceği saat belli oldu
Trabzonspor'dan Mohamed Salah ile ilgili duyuru: Geleceği saat belli oldu
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Trabzonspor ile anlaştığı üzerine çıkan haberler sonrası kulüpten transfer görüşmelerine başlandığına dair açıklama... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T00:01+0300
2026-08-05T00:01+0300
2026-08-05T00:35+0300
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mohamed salah
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Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.İlk açıklamanın ardından kulüpten yapılan duyuruya göre Salah bugün İstanbul'da olacak. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından şu bilgilendirme yapıldı:
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mohamed salah, trabzonspor, son dakika
mohamed salah, trabzonspor, son dakika
Trabzonspor'dan Mohamed Salah ile ilgili duyuru: Geleceği saat belli oldu
00:01 05.08.2026 (güncellendi: 00:35 05.08.2026)
Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Trabzonspor ile anlaştığı üzerine çıkan haberler sonrası kulüpten transfer görüşmelerine başlandığına dair açıklama geldi. Ardından futbolcunun bugün saat 12.00'de İstanbul'da olacağı duyuruldu.
Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
İlk açıklamanın ardından kulüpten yapılan duyuruya göre Salah bugün İstanbul'da olacak. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından şu bilgilendirme yapıldı:
Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır. Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon’daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.