https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trabzonspordan-mohamed-salah-ile-ilgili-aciklama-gorusmelere-baslanmistir-1107775541.html

Trabzonspor'dan Mohamed Salah ile ilgili duyuru: Geleceği saat belli oldu

Trabzonspor'dan Mohamed Salah ile ilgili duyuru: Geleceği saat belli oldu

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Trabzonspor ile anlaştığı üzerine çıkan haberler sonrası kulüpten transfer görüşmelerine başlandığına dair açıklama... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T00:01+0300

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spor

mohamed salah

trabzonspor

son dakika

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Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.İlk açıklamanın ardından kulüpten yapılan duyuruya göre Salah bugün İstanbul'da olacak. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından şu bilgilendirme yapıldı:

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