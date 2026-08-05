https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/spacex-roketi-aya-carpacak-yuzeyde-dev-krater-olusacak-1107778961.html
SpaceX Roketi bugün Ay’a çarpacak: Yüzeyde dev krater oluşacak
SpaceX Roketi bugün Ay’a çarpacak: Yüzeyde dev krater oluşacak
Sputnik Türkiye
SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin kontrolden çıkan üst katmanı, bugün saatte 5 bin 400 mil hızla Ay yüzeyine çarpacak. Yaklaşık beş katlı bir bina... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T07:10+0300
2026-08-05T07:10+0300
2026-08-05T07:13+0300
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yakın Dünya Nesneleri Çalışmaları Merkezine (CNEOS) göre, Ocak 2025'teki bir fırlatmadan kalan kontrolden çıkmış roket parçası kazara Ay ile çakışma rotasına girdi. Bağımsız astronomlar tarafından tespit edilen roket parçası, saniyede 2,43 kilometre (saatte 5 bin 400 mil) hızla uydumuzun yüzeyine çakılacak.Yaklaşık 4 bin kilogram ağırlığındaki ve beş katlı bir bina büyüklüğündeki parçanın Einstein Krateri yakınlarına düşeceği tahmin ediliyor. Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmayan bu kontrolsüz inişin, Ay yüzeyinde 17 metreden daha geniş yeni bir krater açması öngörülüyor.50 kilometrelik enkaz bulutu uzay araçlarıyla i̇nelenecekAtmosferi ve güçlü kütle çekimi bulunmayan uydumuzda gerçekleşecek şiddetli çarpışmanın ardından yüzeyden 50 kilometre veya daha fazla yüksekliğe devasa bir toz bulutu ve enkaz savrulacak. Bilim insanları; NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı (LRO) ve Güney Kore'nin Danuri uzay aracı vasıtasıyla patlama anını, ışımayı ve oluşan yeni krateri anlık olarak gözlemleyecek.Bu kritik gözlemler sayesinde yüzeye çıkacak alt katman malzemeleri incelenerek Ay'ın iç yapısı ve jeolojik süreçleri hakkındaki bilimsel modellere katkı sağlanması hedefleniyor.Kontrolsüz çarpışma uzay çöpleri riskini yeniden gündeme taşıdıYaşanan bu olay, Dünya yörüngesinde ve uzay derinliklerinde biriken uzay çöpleri sorununu bir kez daha küresel gündeme taşıdı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) verilerine göre, uzayda 10 santimetreden büyük yaklaşık 54 bin obje başıboş halde dolanıyor.Uzay Çağı'nın başladığı 1957 yılından bu yana uzaya gönderilen nesnelerin toplam kütlesinin 17 bin tonu aştığı belirtilirken, kontrolsüz uzay enkazlarının gelecekteki görevler için oluşturduğu tehlike giderek büyüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/samanyolunda-sasirtan-kesif-evrenin-ilk-kara-delikleri-yildiz-patlamalarinin-nedeni-olabilir-1107715997.html
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yılsonu2026, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, spacex, falcon 9, avrupa uzay ajansı (esa), dünya, nasa, lro, ay
yılsonu2026, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, spacex, falcon 9, avrupa uzay ajansı (esa), dünya, nasa, lro, ay
SpaceX Roketi bugün Ay’a çarpacak: Yüzeyde dev krater oluşacak
07:10 05.08.2026 (güncellendi: 07:13 05.08.2026)
SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin kontrolden çıkan üst katmanı, bugün saatte 5 bin 400 mil hızla Ay yüzeyine çarpacak. Yaklaşık beş katlı bir bina büyüklüğündeki dev uzay çöpünün Einstein Krateri yakınlarına düşerek 17 metreden geniş bir krater oluşturması ve devasa bir toz bulutu kaldırması bekleniyor.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yakın Dünya Nesneleri Çalışmaları Merkezine (CNEOS) göre, Ocak 2025'teki bir fırlatmadan kalan kontrolden çıkmış roket parçası kazara Ay ile çakışma rotasına girdi. Bağımsız astronomlar tarafından tespit edilen roket parçası, saniyede 2,43 kilometre (saatte 5 bin 400 mil) hızla uydumuzun yüzeyine çakılacak.
Yaklaşık 4 bin kilogram ağırlığındaki ve beş katlı bir bina büyüklüğündeki parçanın Einstein Krateri
yakınlarına düşeceği tahmin ediliyor. Dünya
için herhangi bir tehlike oluşturmayan bu kontrolsüz inişin, Ay yüzeyinde
17 metreden daha geniş yeni bir krater açması öngörülüyor.
50 kilometrelik enkaz bulutu uzay araçlarıyla i̇nelenecek
Atmosferi ve güçlü kütle çekimi bulunmayan uydumuzda gerçekleşecek şiddetli çarpışmanın ardından yüzeyden 50 kilometre veya daha fazla yüksekliğe devasa bir toz bulutu
ve enkaz savrulacak. Bilim insanları; NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı (LRO)
ve Güney Kore'nin Danuri uzay aracı
vasıtasıyla patlama anını, ışımayı ve oluşan yeni krateri anlık olarak gözlemleyecek.
Bu kritik gözlemler sayesinde yüzeye çıkacak alt katman malzemeleri incelenerek Ay'ın iç yapısı ve jeolojik süreçleri hakkındaki bilimsel modellere katkı sağlanması hedefleniyor.
Kontrolsüz çarpışma uzay çöpleri riskini yeniden gündeme taşıdı
Yaşanan bu olay, Dünya yörüngesinde ve uzay derinliklerinde biriken uzay çöpleri
sorununu bir kez daha küresel gündeme taşıdı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
verilerine göre, uzayda 10 santimetreden büyük yaklaşık 54 bin obje başıboş halde dolanıyor.
Uzay Çağı'nın başladığı 1957 yılından bu yana uzaya gönderilen nesnelerin toplam kütlesinin 17 bin tonu aştığı belirtilirken, kontrolsüz uzay enkazlarının gelecekteki görevler için oluşturduğu tehlike giderek büyüyor.