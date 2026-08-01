https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/samanyolunda-sasirtan-kesif-evrenin-ilk-kara-delikleri-yildiz-patlamalarinin-nedeni-olabilir-1107715997.html
Samanyolu'nda şaşırtan keşif: Evrenin ilk kara delikleri, yıldız patlamalarının nedeni olabilir
Samanyolu'nda şaşırtan keşif: Evrenin ilk kara delikleri, yıldız patlamalarının nedeni olabilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, evrenin ilk dönemlerinde oluştuğu düşünülen ilkel kara deliklerin beyaz cüce yıldızları tetikleyerek süpernova patlamalarına neden... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T20:56+0300
2026-08-01T20:56+0300
2026-08-01T20:56+0300
yaşam
bilim
samanyolu
süpernova
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Uluslararası bir araştırma ekibi, evrenin oluşumunun ilk anlarında meydana geldiği düşünülen ilkel kara deliklerin (Primordial Black Holes-PBH) beyaz cüce yıldızlardan geçerken onları dengesiz hale getirerek Tip Ia süpernova patlamalarını tetikleyebileceğini ortaya koydu.Hakemli bilim dergisi The Astrophysical Journal'da yayımlanan araştırma, bu mekanizmanın Samanyolu'nda gözlenen bazı kimyasal element dağılımlarını açıklayabileceğini gösteriyor.Karanlık maddeyle bağlantılı olabilirİlkel kara deliklerin, Büyük Patlama'nın hemen ardından yaşanan kozmik genişleme sırasında oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları, doğrudan gözlemlenemeyen ancak kütle çekim etkileriyle varlığı hissedilen karanlık maddenin olası adaylarından birinin de bu ilkel kara delikler olduğunu belirtiyor.Araştırmaya göre bu küçük kara delikler galakside hareket ederken zaman zaman beyaz cüce yıldızların içinden geçebilir. Oluşturdukları güçlü kütle çekim etkisi ise yıldızın dengesini bozarak termonükleer patlamaya yol açabilir.Samanyolu'nun kimyasal yapısını açıklayabilirAraştırmacılar, geliştirdikleri modeli süpernova kalıntıları ile Samanyolu'ndaki yıldızların kimyasal bileşimleriyle karşılaştırdı. Sonuçlar, ilkel kara deliklerin tetiklediği süpernovaların gözlemlenen bazı kimyasal izlerle uyumlu olduğunu ortaya koydu.Bilim insanlarına göre süpernovalar uzaya ağır elementler saçarak yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna katkı sağlıyor. Bu nedenle ilkel kara delikler, dolaylı olarak galaksinin kimyasal evriminde de rol oynamış olabilir.'Doğrudan göremiyoruz ama izlerini bırakıyorlar'Araştırmanın başyazarı Shing-Chi Leung, ilkel kara deliklerin doğrudan gözlemlenemediğini ancak tetikledikleri süpernovalar sayesinde iz bırakabileceklerini belirtti. Araştırmacılar, gelecekte bu mekanizmanın evrendeki süpernova sayısı ve dağılımı üzerindeki etkisini daha ayrıntılı incelemeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/kontrolden-cikan-spacex-roketi-aya-carpacak-krater-olusturmasi-bekleniyor-1107714968.html
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bilim, samanyolu, süpernova
bilim, samanyolu, süpernova
Samanyolu'nda şaşırtan keşif: Evrenin ilk kara delikleri, yıldız patlamalarının nedeni olabilir
Bilim insanları, evrenin ilk dönemlerinde oluştuğu düşünülen ilkel kara deliklerin beyaz cüce yıldızları tetikleyerek süpernova patlamalarına neden olabileceğini öne sürdü. Araştırmaya göre bu süreç, Samanyolu'ndaki yıldızların kimyasal yapısını da şekillendirmiş olabilir.
Uluslararası bir araştırma ekibi, evrenin oluşumunun ilk anlarında meydana geldiği düşünülen ilkel kara deliklerin (Primordial Black Holes-PBH) beyaz cüce yıldızlardan geçerken onları dengesiz hale getirerek Tip Ia süpernova patlamalarını tetikleyebileceğini ortaya koydu.
Hakemli bilim dergisi The Astrophysical Journal'da yayımlanan araştırma, bu mekanizmanın Samanyolu'nda gözlenen bazı kimyasal element dağılımlarını açıklayabileceğini gösteriyor.
Karanlık maddeyle bağlantılı olabilir
İlkel kara deliklerin, Büyük Patlama'nın hemen ardından yaşanan kozmik genişleme sırasında oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları, doğrudan gözlemlenemeyen ancak kütle çekim etkileriyle varlığı hissedilen karanlık maddenin olası adaylarından birinin de bu ilkel kara delikler olduğunu belirtiyor.
Araştırmaya göre bu küçük kara delikler galakside hareket ederken zaman zaman beyaz cüce yıldızların içinden geçebilir. Oluşturdukları güçlü kütle çekim etkisi ise yıldızın dengesini bozarak termonükleer patlamaya yol açabilir.
Samanyolu'nun kimyasal yapısını açıklayabilir
Araştırmacılar, geliştirdikleri modeli süpernova kalıntıları ile Samanyolu'ndaki yıldızların kimyasal bileşimleriyle karşılaştırdı. Sonuçlar, ilkel kara deliklerin tetiklediği süpernovaların gözlemlenen bazı kimyasal izlerle uyumlu olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanlarına göre süpernovalar uzaya ağır elementler saçarak yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna katkı sağlıyor. Bu nedenle ilkel kara delikler, dolaylı olarak galaksinin kimyasal evriminde de rol oynamış olabilir.
'Doğrudan göremiyoruz ama izlerini bırakıyorlar'
Araştırmanın başyazarı Shing-Chi Leung, ilkel kara deliklerin doğrudan gözlemlenemediğini ancak tetikledikleri süpernovalar sayesinde iz bırakabileceklerini belirtti. Araştırmacılar, gelecekte bu mekanizmanın evrendeki süpernova sayısı ve dağılımı üzerindeki etkisini daha ayrıntılı incelemeyi planlıyor.