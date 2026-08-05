https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rusyanin-ukraynanin-lojistik-merkezlerini-hedef-alan-yeni-saldirilarinin-nihai-hedefi-ne-1107801420.html
Rusya'nın Ukrayna'nın lojistik merkezlerini hedef alan yeni saldırılarının nihai hedefi ne?
Rusya'nın Ukrayna'nın lojistik merkezlerini hedef alan yeni saldırılarının nihai hedefi ne?
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezlerine yönelik saldırılarını yorumlayan Rus askeri uzman Matviyçuk, askerlerin önünde öne çıkan en önemli hedefin... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T19:25+0300
2026-08-05T19:25+0300
2026-08-05T19:25+0300
görüş
karadeniz
ukrayna silahlı kuvvetleri
afganistan
suriye
uzman
sputnik
analiz
patriot
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/05/1107800774_0:60:1180:723_1920x0_80_0_0_41363c07cca66b2d4e1e5145ba75c0cf.png
Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlarından deneyime sahip askeri uzman ve emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezlerine yönelik saldırılarının önümüzdeki günlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş kabiliyetini ne şekilde etkileyeceğini anlattı."Rastgele saldırmıyoruz. Normal depo gibi göstermeye çalıştıkları fakat aslında Trans-Logistics ve Ice-Logistics'e ev sahipliği yapan Nova Poçta, Radioteh depolarının tamamının lojistik merkezi olarak hizmet verdiği bilgisine sahibiz. Saldırıları bu bilgileri doğruladıktan sonra gerçekleştirdik" diye konuşan uzman, saldırılarla ilgili şu detayı verdi:Rus ordusunun ana hedefinin Ukrayna'yı Karadeniz'den izole etmek olduğunu dile getiren Matviyçuk, "Dün Zatoka'ya saldırı düzenlendi, Romanya'dan Ukrayna'ya geçişi sağlayan köprüde önemli hasar meydana geldi ve trafik durdu. Odessa ve Karadeniz havzasında liman lojistiğinin planlı imhasına başladık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri teçhizat taşıyan üç kuru yük gemisi de imha edildi. Askerlerimiz Onyx, X-101 hava tabanlı füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak büyük miktarda kargo imha etti" bilgisini verdi.Saldırılarda Ukrayna ordusuna verilen hasarın birliklerin savaş kabiliyetini ve lojistiğini ne şekilde etkileyeceğine de değinen Matviyçuk şöyle konuştu:Rus uzman, Kiev banliyösündeki depoların da imha edildiğini, bunların arasında artık cepheye ulaşamayacak olan gıda, tıbbi malzeme ve ikmal maddelerinin bulunduğu depoların yer aldığını ifade etti."Panik, bazı verilere göre (Zelenskiy'in) ABD'den dönüşünden sonra başladı. Trump, Patriot füzeleri için ekipman tedariki konusunda kendisine oldukça küçümseyici bir tavırla yanıt vermiş, 'Buna kendimizin ihtiyacı var' demişti. İkincisi, Boeing Ukrayna için füze üretme lisansı vermeyi reddetti, zira güdümlü başlıkların üretimini tamamen tekeline aldı ve kendi üretmeye karar verdi" diye konuşan Matviyçuk, ardından Rusya tarafından, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin neredeyse yüzde 90-95 oranında imha edildiğini gösteren bir dizi güçlü saldırı geldiğinin altını çizdi."Bugün Batı ülkeleri, Rusya Federasyonu tarafından fırlatılan her 27 füzeye karşılık Ukrayna'nın elinde tek bir füze olduğunu gösteren bir tablo yayınladı. Teknik özelliklere göreyse, örneğin aynı Patriot füze sistemi her Rus füzesine karşılık iki füze fırlatmalı. Bu, Ukrayna'nın hava savunma sisteminde, cepheden Ukrayna'nın batı sınırlarına kadar her yerde muazzam aksaklıklar olduğunu gösteriyor. Tepki sadece panikten ibaret değil, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin fiilen yok olduğunun bir itirafıdır. Ve Batı artık Kiev'e gerekli savunmayı sağlayamıyor, çünkü Batı ülkeleri de Ortadoğu'daki çatışma nedeniyle kendi stoklarında ciddi bir kıtlık yaşıyor" bilgisini de veren Matviyçuk, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusyanin-kieve-bombardimani-zelenskiy-batiya-yardim-icin-yalvardi-1107401772.html
karadeniz
afganistan
suriye
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/05/1107800774_67:0:1111:783_1920x0_80_0_0_db20cac05f5d8afd5192892ee56b6eb9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karadeniz, ukrayna silahlı kuvvetleri, afganistan, suriye, uzman, sputnik, analiz, patriot, ukrayna, kiev, rusya
karadeniz, ukrayna silahlı kuvvetleri, afganistan, suriye, uzman, sputnik, analiz, patriot, ukrayna, kiev, rusya
Rusya'nın Ukrayna'nın lojistik merkezlerini hedef alan yeni saldırılarının nihai hedefi ne?
Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezlerine yönelik saldırılarını yorumlayan Rus askeri uzman Matviyçuk, askerlerin önünde öne çıkan en önemli hedefin Ukrayna’yı Karadeniz’den izole etmek olduğunu vurguladı.
Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlarından deneyime sahip askeri uzman ve emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezlerine yönelik saldırılarının önümüzdeki günlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş kabiliyetini ne şekilde etkileyeceğini anlattı.
"Rastgele saldırmıyoruz. Normal depo gibi göstermeye çalıştıkları fakat aslında Trans-Logistics ve Ice-Logistics'e ev sahipliği yapan Nova Poçta, Radioteh depolarının tamamının lojistik merkezi olarak hizmet verdiği bilgisine sahibiz. Saldırıları bu bilgileri doğruladıktan sonra gerçekleştirdik" diye konuşan uzman, saldırılarla ilgili şu detayı verdi:
Dün gece, Kiev Bölgesi’nde daha önce raporlarımızda yer almayan bir bölgeye füze saldırısı düzenlendi. Orası depolar kuran ve Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan bir tren istasyonu bölgesiydi. Ardından Kiev ve çevresindeki benzin istasyonu ağını tamamen imha ettik. Ayrıca, ulaşım lojistiğini imha etmeye devam ediyoruz.
Rus ordusunun ana hedefinin Ukrayna'yı Karadeniz'den izole etmek olduğunu dile getiren Matviyçuk, "Dün Zatoka'ya saldırı düzenlendi, Romanya'dan Ukrayna'ya geçişi sağlayan köprüde önemli hasar meydana geldi ve trafik durdu. Odessa ve Karadeniz havzasında liman lojistiğinin planlı imhasına başladık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri teçhizat taşıyan üç kuru yük gemisi de imha edildi. Askerlerimiz Onyx, X-101 hava tabanlı füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak büyük miktarda kargo imha etti" bilgisini verdi.
Saldırılarda Ukrayna ordusuna verilen hasarın birliklerin savaş kabiliyetini ve lojistiğini ne şekilde etkileyeceğine de değinen Matviyçuk şöyle konuştu:
Kiev'e gelince, metropol bölgesinde yedi noktada saldırılar düzenledik. Ekipman montaj hattının bulunduğu Brovary bölgesi vuruldu. FPV-1, FPV-5 ve en önemlisi Flamingo füzeleri için motorların bulunduğu ‘Fire Point’ de saldırıya uğrayanlar arasındaydı. Bugün Flamingo'lar motorsuz kaldı.
Rus uzman, Kiev banliyösündeki depoların da imha edildiğini, bunların arasında artık cepheye ulaşamayacak olan gıda, tıbbi malzeme ve ikmal maddelerinin bulunduğu depoların yer aldığını ifade etti.
"Panik, bazı verilere göre (Zelenskiy'in) ABD'den dönüşünden sonra başladı. Trump, Patriot füzeleri için ekipman tedariki konusunda kendisine oldukça küçümseyici bir tavırla yanıt vermiş, 'Buna kendimizin ihtiyacı var' demişti. İkincisi, Boeing Ukrayna için füze üretme lisansı vermeyi reddetti, zira güdümlü başlıkların üretimini tamamen tekeline aldı ve kendi üretmeye karar verdi" diye konuşan Matviyçuk, ardından Rusya tarafından, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin neredeyse yüzde 90-95 oranında imha edildiğini gösteren bir dizi güçlü saldırı geldiğinin altını çizdi.
"Bugün Batı ülkeleri, Rusya Federasyonu tarafından fırlatılan her 27 füzeye karşılık Ukrayna'nın elinde tek bir füze olduğunu gösteren bir tablo yayınladı. Teknik özelliklere göreyse, örneğin aynı Patriot füze sistemi her Rus füzesine karşılık iki füze fırlatmalı. Bu, Ukrayna'nın hava savunma sisteminde, cepheden Ukrayna'nın batı sınırlarına kadar her yerde muazzam aksaklıklar olduğunu gösteriyor. Tepki sadece panikten ibaret değil, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin fiilen yok olduğunun bir itirafıdır. Ve Batı artık Kiev'e gerekli savunmayı sağlayamıyor, çünkü Batı ülkeleri de Ortadoğu'daki çatışma nedeniyle kendi stoklarında ciddi bir kıtlık yaşıyor" bilgisini de veren Matviyçuk, şöyle devam etti:
Zelenskiy, ilk soğuklar başlamadan önce sorunu çözmek için koşturuyor. Ukrayna kışa tamamen hazırlıksız, enerji, elektrik, yakıt yok. Eğer o barış sorununu çözemezse (ki kendisi ateşkes istiyor, fakat biz kesinlikle bunu kabul etmeyeceğiz) barış sorununu biz çözeceğiz.