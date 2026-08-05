https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rusyanin-ukraynanin-lojistik-merkezlerini-hedef-alan-yeni-saldirilarinin-nihai-hedefi-ne-1107801420.html

Rusya'nın Ukrayna'nın lojistik merkezlerini hedef alan yeni saldırılarının nihai hedefi ne?

Rusya'nın Ukrayna'nın lojistik merkezlerini hedef alan yeni saldırılarının nihai hedefi ne?

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezlerine yönelik saldırılarını yorumlayan Rus askeri uzman Matviyçuk, askerlerin önünde öne çıkan en önemli hedefin... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T19:25+0300

2026-08-05T19:25+0300

2026-08-05T19:25+0300

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Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlarından deneyime sahip askeri uzman ve emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezlerine yönelik saldırılarının önümüzdeki günlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş kabiliyetini ne şekilde etkileyeceğini anlattı."Rastgele saldırmıyoruz. Normal depo gibi göstermeye çalıştıkları fakat aslında Trans-Logistics ve Ice-Logistics'e ev sahipliği yapan Nova Poçta, Radioteh depolarının tamamının lojistik merkezi olarak hizmet verdiği bilgisine sahibiz. Saldırıları bu bilgileri doğruladıktan sonra gerçekleştirdik" diye konuşan uzman, saldırılarla ilgili şu detayı verdi:Rus ordusunun ana hedefinin Ukrayna'yı Karadeniz'den izole etmek olduğunu dile getiren Matviyçuk, "Dün Zatoka'ya saldırı düzenlendi, Romanya'dan Ukrayna'ya geçişi sağlayan köprüde önemli hasar meydana geldi ve trafik durdu. Odessa ve Karadeniz havzasında liman lojistiğinin planlı imhasına başladık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri teçhizat taşıyan üç kuru yük gemisi de imha edildi. Askerlerimiz Onyx, X-101 hava tabanlı füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak büyük miktarda kargo imha etti" bilgisini verdi.Saldırılarda Ukrayna ordusuna verilen hasarın birliklerin savaş kabiliyetini ve lojistiğini ne şekilde etkileyeceğine de değinen Matviyçuk şöyle konuştu:Rus uzman, Kiev banliyösündeki depoların da imha edildiğini, bunların arasında artık cepheye ulaşamayacak olan gıda, tıbbi malzeme ve ikmal maddelerinin bulunduğu depoların yer aldığını ifade etti."Panik, bazı verilere göre (Zelenskiy'in) ABD'den dönüşünden sonra başladı. Trump, Patriot füzeleri için ekipman tedariki konusunda kendisine oldukça küçümseyici bir tavırla yanıt vermiş, 'Buna kendimizin ihtiyacı var' demişti. İkincisi, Boeing Ukrayna için füze üretme lisansı vermeyi reddetti, zira güdümlü başlıkların üretimini tamamen tekeline aldı ve kendi üretmeye karar verdi" diye konuşan Matviyçuk, ardından Rusya tarafından, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin neredeyse yüzde 90-95 oranında imha edildiğini gösteren bir dizi güçlü saldırı geldiğinin altını çizdi."Bugün Batı ülkeleri, Rusya Federasyonu tarafından fırlatılan her 27 füzeye karşılık Ukrayna'nın elinde tek bir füze olduğunu gösteren bir tablo yayınladı. Teknik özelliklere göreyse, örneğin aynı Patriot füze sistemi her Rus füzesine karşılık iki füze fırlatmalı. Bu, Ukrayna'nın hava savunma sisteminde, cepheden Ukrayna'nın batı sınırlarına kadar her yerde muazzam aksaklıklar olduğunu gösteriyor. Tepki sadece panikten ibaret değil, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin fiilen yok olduğunun bir itirafıdır. Ve Batı artık Kiev'e gerekli savunmayı sağlayamıyor, çünkü Batı ülkeleri de Ortadoğu'daki çatışma nedeniyle kendi stoklarında ciddi bir kıtlık yaşıyor" bilgisini de veren Matviyçuk, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusyanin-kieve-bombardimani-zelenskiy-batiya-yardim-icin-yalvardi-1107401772.html

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