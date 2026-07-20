Rusya'nın Kiev'e bombardımanı: Zelenskiy, Batı'ya yardım için yalvardı
17:13 20.07.2026 (güncellendi: 17:14 20.07.2026)
© AP Photo / Kin CheungUkraine's Volodymyr Zelensky.
© AP Photo / Kin Cheung
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Ukrayna ordusunun saldırılarına cevaben başkent Kiev'deki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus güçler, Zelenskiy'in çaresizliğini derinleştiren hamleler gerçekleştiriyor.
Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği kapsamlı bombardımanın ardından ABD ve Avrupa'dan hava savunma sistemlerine yönelik füze sevkiyatını artırmalarını talep ettiği belirtildi.
İngiliz basınının haberine göre, Rusya'nın Kiev'e yönelik bombardımanları sürerken Zelenskiy Batılı müttefiklerine çaresizlik içinde adeta yalvardı.
Haberde, "Başkent yanarken Zelenskiy, umutsuzluk hali içinde Batılı müttefiklere başvurdu" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze üretim lisansı devretme ihtimalinden bahsettiği, ancak bu girişimin geleceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu bombardımanların Kiev'deki askeri hedeflere düzenlendiğini bildirmişti. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin önceki geceki bombardımanlarda Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenilmişti.
İngiliz basınının haberine göre, Rusya'nın Kiev'e yönelik bombardımanları sürerken Zelenskiy Batılı müttefiklerine çaresizlik içinde adeta yalvardı.
Haberde, "Başkent yanarken Zelenskiy, umutsuzluk hali içinde Batılı müttefiklere başvurdu" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze üretim lisansı devretme ihtimalinden bahsettiği, ancak bu girişimin geleceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu bombardımanların Kiev'deki askeri hedeflere düzenlendiğini bildirmişti. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin önceki geceki bombardımanlarda Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenilmişti.