Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusyanin-kieve-bombardimani-zelenskiy-batiya-yardim-icin-yalvardi-1107401772.html
Rusya'nın Kiev'e bombardımanı: Zelenskiy, Batı'ya yardım için yalvardı
Rusya'nın Kiev'e bombardımanı: Zelenskiy, Batı'ya yardım için yalvardı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun saldırılarına cevaben başkent Kiev'deki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus güçler, Zelenskiy'in çaresizliğini derinleştiren hamleler... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T17:13+0300
2026-07-20T17:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095373417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b0db0e81461b04f804612764bc70c3a.jpg
Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği kapsamlı bombardımanın ardından ABD ve Avrupa'dan hava savunma sistemlerine yönelik füze sevkiyatını artırmalarını talep ettiği belirtildi.İngiliz basınının haberine göre, Rusya'nın Kiev'e yönelik bombardımanları sürerken Zelenskiy Batılı müttefiklerine çaresizlik içinde adeta yalvardı.Haberde, "Başkent yanarken Zelenskiy, umutsuzluk hali içinde Batılı müttefiklere başvurdu" ifadelerine yer verildi.Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze üretim lisansı devretme ihtimalinden bahsettiği, ancak bu girişimin geleceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu bombardımanların Kiev'deki askeri hedeflere düzenlendiğini bildirmişti. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin önceki geceki bombardımanlarda Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/husiler-suudi-arabistana-karsi-deniz-ablukasi-baslatti-1107399219.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095373417_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_53c67df0f9f3a4ade3bcb21ef421a1be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, avrupa
abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, avrupa

Rusya'nın Kiev'e bombardımanı: Zelenskiy, Batı'ya yardım için yalvardı

17:13 20.07.2026 (güncellendi: 17:14 20.07.2026)
© AP Photo / Kin CheungUkraine's Volodymyr Zelensky.
Ukraine's Volodymyr Zelensky. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Abone ol
Ukrayna ordusunun saldırılarına cevaben başkent Kiev'deki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus güçler, Zelenskiy'in çaresizliğini derinleştiren hamleler gerçekleştiriyor.
Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği kapsamlı bombardımanın ardından ABD ve Avrupa'dan hava savunma sistemlerine yönelik füze sevkiyatını artırmalarını talep ettiği belirtildi.

İngiliz basınının haberine göre, Rusya'nın Kiev'e yönelik bombardımanları sürerken Zelenskiy Batılı müttefiklerine çaresizlik içinde adeta yalvardı.

Haberde, "Başkent yanarken Zelenskiy, umutsuzluk hali içinde Batılı müttefiklere başvurdu" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze üretim lisansı devretme ihtimalinden bahsettiği, ancak bu girişimin geleceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu bombardımanların Kiev'deki askeri hedeflere düzenlendiğini bildirmişti. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin önceki geceki bombardımanlarda Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenilmişti.
Newly recruited Houthi fighters take part in a gathering in the capital Sanaa to mobilize more fighters to battlefronts to fight pro-government forces in several Yemeni cities, on January 3, 2017 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattı
16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала