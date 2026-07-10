https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgs-aciklandi-en-yuksek-puanli-liseler-hangileri-galatasaray-lisesi-kac-puanla-ogrenci-alacak-1107161696.html

LGS açıklandı: En yüksek puanlı liseler hangileri? Galatasaray Lisesi kaç puanla öğrenci alacak?

LGS açıklandı: En yüksek puanlı liseler hangileri? Galatasaray Lisesi kaç puanla öğrenci alacak?

Sputnik Türkiye

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de tercih maratonu başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liselerin taban puanları ne oldu?.. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T12:13+0300

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türki̇ye

liseye geçiş sistemi (lgs)

galatasaray lisesi

kabataş erkek lisesi

ankara

lise

tercih

tercih süreci

en yüksek taban puanlı liseler

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Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Şimdi tercih zamanı başlıyor. Peki en yüksek puanlı liseler hangileri? Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi , Ankara Fen Lisesi ve İzmir Fen Lisesi kaç puanla öğrenci alacak?En yüksek puanlı liseler hangileri?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılı LGS tercih süreci 13 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında gerçekleştirerek başvurularını tamamlayabilecek.İstanbul'da lise taban puanlarıAnkara'da lise taban puanlarıİzmir'de lise taban puanları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgsde-sonuc-gunu-sonuclar-ne-zaman-aciklanacak-1107158270.html

türki̇ye

ankara

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liseye geçiş sistemi (lgs), galatasaray lisesi, kabataş erkek lisesi, ankara, lise, tercih, tercih süreci, en yüksek taban puanlı liseler