https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgs-aciklandi-en-yuksek-puanli-liseler-hangileri-galatasaray-lisesi-kac-puanla-ogrenci-alacak-1107161696.html
LGS açıklandı: En yüksek puanlı liseler hangileri? Galatasaray Lisesi kaç puanla öğrenci alacak?
LGS açıklandı: En yüksek puanlı liseler hangileri? Galatasaray Lisesi kaç puanla öğrenci alacak?
Sputnik Türkiye
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de tercih maratonu başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liselerin taban puanları ne oldu?.. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T12:13+0300
2026-07-10T12:13+0300
2026-07-10T12:15+0300
türki̇ye
liseye geçiş sistemi (lgs)
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kabataş erkek lisesi
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lise
tercih
tercih süreci
en yüksek taban puanlı liseler
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Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Şimdi tercih zamanı başlıyor. Peki en yüksek puanlı liseler hangileri? Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi , Ankara Fen Lisesi ve İzmir Fen Lisesi kaç puanla öğrenci alacak?En yüksek puanlı liseler hangileri?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılı LGS tercih süreci 13 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında gerçekleştirerek başvurularını tamamlayabilecek.İstanbul'da lise taban puanlarıAnkara'da lise taban puanlarıİzmir'de lise taban puanları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgsde-sonuc-gunu-sonuclar-ne-zaman-aciklanacak-1107158270.html
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liseye geçiş sistemi (lgs), galatasaray lisesi, kabataş erkek lisesi, ankara, lise, tercih, tercih süreci, en yüksek taban puanlı liseler
liseye geçiş sistemi (lgs), galatasaray lisesi, kabataş erkek lisesi, ankara, lise, tercih, tercih süreci, en yüksek taban puanlı liseler
LGS açıklandı: En yüksek puanlı liseler hangileri? Galatasaray Lisesi kaç puanla öğrenci alacak?
12:13 10.07.2026 (güncellendi: 12:15 10.07.2026)
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de tercih maratonu başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liselerin taban puanları ne oldu? En yüksek puanlı liseler hangileri?
Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Şimdi tercih zamanı başlıyor. Peki en yüksek puanlı liseler hangileri? Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi , Ankara Fen Lisesi ve İzmir Fen Lisesi kaç puanla öğrenci alacak?
En yüksek puanlı liseler hangileri?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılı LGS tercih süreci 13 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında gerçekleştirerek başvurularını tamamlayabilecek.
İstanbul'da lise taban puanları
Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426,8799
Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483
Ankara'da lise taban puanları
Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096
Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189
Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319
Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425
İzmir'de lise taban puanları
Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643
Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862
Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567
Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166
Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429
Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297