https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fenerbahce-transferde-ispanya-seferinde-real-madridden-endrick-ve-brahim-diaz-surprizi-1107780384.html
Fenerbahçe transferde İspanya seferinde: Real Madrid'den Endrick ve Brahim Diaz sürprizi
Fenerbahçe transferde İspanya seferinde: Real Madrid'den Endrick ve Brahim Diaz sürprizi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, golcü transferi doğrultusunda İspanya'ya çıkarma yaparak dünya devi Real Madrid forması giyen genç yıldız Endrick ve Benfica'nın forveti Vangelis... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T08:07+0300
2026-08-05T08:07+0300
2026-08-05T08:07+0300
madrid
fenerbahçe
alexander sörloth
atletico madrid
real madrid
spor
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Sarı-lacivertli yönetimin transfer listesindeki ilk sıra, Benfica'da forma giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis'e ait. Oyuncunun menajerlik şirketinin merkezinin İspanya’da bulunması sebebiyle sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer, görüşmeleri bizzat yürütmek üzere Madrid'e gitti.Fenerbahçe yönetiminin hedefi, bu hafta içerisinde ikinci forvet transferini tamamlayarak kadroyu güçlendirmek. Ancak İspanya seferi yalnızca Pavlidis ile sınırlı kalmayacak; sarı-lacivertliler La Liga efsaneleri Real Madrid ve Atletico Madrid kulüplerinin de kapısını çalacak.Real Madrid'den Endrick ve Brahim Diaz sürpriziPavlidis transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşı alternatif rotalarını hazırlayan Fenerbahçe'de gündeme bomba gibi düşen isim Endrick oldu. Cihan Kamer'in, Real Madrid'in 20 yaşındaki genç Brezilyalı forveti Endrick için kiralama seçeneğini masaya getireceği ifade edildi.Ayrıca İspanyol devinde gözden çıkarılan Brahim Diaz da listedeki güçlü alternatifler arasında yer alıyor.İspanya operasyonunda B planı: Alexander SörlothMadrid temsilcileriyle yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda rotasını Atletico Madrid'e çevirecek olan Fenerbahçe, eski tanıdık Alexander Sörloth için bir kez daha devreye girecek.Daha önce de sarı-lacivertlilerin radarına giren Norveçli golcünün transfer şartları masaya yatırılacak. Fenerbahçe yönetimi, hafta sonuna kadar yeni santrforunu resmen duyurmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trabzonspor-yuzyilin-transferini-bitirdi-mohamed-salah-kacta-geliyor-1107778823.html
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madrid, fenerbahçe, alexander sörloth, atletico madrid, real madrid
madrid, fenerbahçe, alexander sörloth, atletico madrid, real madrid
Fenerbahçe transferde İspanya seferinde: Real Madrid'den Endrick ve Brahim Diaz sürprizi
Fenerbahçe, golcü transferi doğrultusunda İspanya'ya çıkarma yaparak dünya devi Real Madrid forması giyen genç yıldız Endrick ve Benfica'nın forveti Vangelis Pavlidis için resmi girişimlere başladı. Yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertli camianın merakla beklediği yeni forveti bu hafta içinde açıklamak adına İspanya'da temaslarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli yönetimin transfer listesindeki ilk sıra, Benfica'da forma giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis'e ait. Oyuncunun menajerlik şirketinin merkezinin İspanya’da bulunması sebebiyle sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer, görüşmeleri bizzat yürütmek üzere Madrid'e gitti.
Fenerbahçe
yönetiminin hedefi, bu hafta içerisinde ikinci forvet
transferini tamamlayarak kadroyu güçlendirmek. Ancak İspanya
seferi yalnızca Pavlidis ile sınırlı kalmayacak; sarı-lacivertliler La Liga
efsaneleri Real Madrid
ve Atletico Madrid
kulüplerinin de kapısını çalacak.
Real Madrid'den Endrick ve Brahim Diaz sürprizi
Pavlidis transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşı alternatif rotalarını hazırlayan Fenerbahçe'de gündeme bomba gibi düşen isim Endrick oldu. Cihan Kamer'in, Real Madrid'in 20 yaşındaki genç Brezilyalı forveti Endrick için kiralama seçeneğini masaya getireceği ifade edildi.
Ayrıca İspanyol devinde gözden çıkarılan Brahim Diaz da listedeki güçlü alternatifler arasında yer alıyor.
İspanya operasyonunda B planı: Alexander Sörloth
Madrid temsilcileriyle yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda rotasını Atletico Madrid
'e çevirecek olan Fenerbahçe, eski tanıdık Alexander Sörloth
için bir kez daha devreye girecek.
Daha önce de sarı-lacivertlilerin radarına giren Norveçli golcünün transfer şartları masaya yatırılacak. Fenerbahçe yönetimi, hafta sonuna kadar yeni santrforunu resmen duyurmayı planlıyor.