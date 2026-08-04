https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yuksek-askeri-sura-uyeleri-anitkabirde-cumhurbaskani-erdogan-ozel-defteri-imzaladi-1107758005.html
Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel defteri imzaladı
Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel defteri imzaladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zatıalinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yuksek-askeri-sura-toplaniyor-2026-yas-kararlari-ve-terfiler-1107752614.html
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yaş, anıtkabir, yüksek askeri şura (yaş)
yaş, anıtkabir, yüksek askeri şura (yaş)
Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel defteri imzaladı
11:41 04.08.2026 (güncellendi: 12:00 04.08.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde çatışmaların olduğu bir dönem icra ettiğimiz YAŞ toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zatıalinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."