https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yuksek-askeri-sura-toplaniyor-2026-yas-kararlari-ve-terfiler-1107752614.html

Yüksek Askeri Şura toplanıyor: TSK'da kritik kararlar alınacak

Yüksek Askeri Şura toplanıyor: TSK'da kritik kararlar alınacak

Sputnik Türkiye

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. TSK'daki terfi, atama ve emeklilik kararlarının tüm detayları haberimizde.

2026-08-04T08:14+0300

2026-08-04T08:14+0300

2026-08-04T08:18+0300

türki̇ye

yaşar güler

hakan fidan

mehmet şimşek

cumhurbaşkanlığı külliyesi

yüksek askeri şura (yaş)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

milli savunma bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098374618_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_215e22b3b38e7095b2d257c7b39feced.jpg

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesini ve geleceğini şekillendirecek olan kritik toplantıda, ordu bünyesindeki general, amiral ve albayların durumları masaya yatırılacak.Şura toplantısında; üst rütbeye terfi ettirilecek subaylar, görev süresi uzatılacak personeller ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler tek tek değerlendirilecek. Toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.Masadaki Komuta Kademesi: Şura Masasında Yeni İsimlerToplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılıyor. Askeri kanatta ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu hazır bulunacak.Bu yılki şura toplantısında dikkat çeken unsurlardan biri de şura üyesi olarak ilk kez katılan isimler oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ toplantısında ilk defa yer alarak TSK'nın yeni dönem kararlarında oy kullanacak.İlk kadin tümami̇ral adayıBu yılki Şura toplantısının en dikkat çekici gündem maddelerinden biri, Türk askeri tarihi açısından bir ilke sahne olabilecek terfi dosyası... Toplantıda toplam 332 general ve amiralin durumu tek tek değerlendirilecek. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri'nde görevli Tuğamiral Gökçen Fırat, terfi alması durumunda Türkiye tarihindeki ilk kadın tümamiral unvanını alacak.Kararlar 30 Ağustos'tan İtibaren Geçerli OlacakYüksek Askeri Şura'da alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan terfi kararları ve yeni görev atamaları, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek.TSK'nın komuta yapısında kritik öneme sahip olan bu kararlar doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler'in üst kademelerindeki yeni atamalar ve rütbe değişimleri Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/agustos-kira-zam-orani-belli-oldu-yasal-tavan-siniri-yuzde-31-90-1107751024.html

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaşar güler, hakan fidan, mehmet şimşek, cumhurbaşkanlığı külliyesi, yüksek askeri şura (yaş), türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanı