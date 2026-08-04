Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yuksek-askeri-sura-toplaniyor-2026-yas-kararlari-ve-terfiler-1107752614.html
Yüksek Askeri Şura toplanıyor: TSK'da kritik kararlar alınacak
Yüksek Askeri Şura toplanıyor: TSK'da kritik kararlar alınacak
Sputnik Türkiye
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. TSK'daki terfi, atama ve emeklilik kararlarının tüm detayları haberimizde.
2026-08-04T08:14+0300
2026-08-04T08:18+0300
türki̇ye
yaşar güler
hakan fidan
mehmet şimşek
cumhurbaşkanlığı külliyesi
yüksek askeri şura (yaş)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098374618_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_215e22b3b38e7095b2d257c7b39feced.jpg
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesini ve geleceğini şekillendirecek olan kritik toplantıda, ordu bünyesindeki general, amiral ve albayların durumları masaya yatırılacak.Şura toplantısında; üst rütbeye terfi ettirilecek subaylar, görev süresi uzatılacak personeller ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler tek tek değerlendirilecek. Toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.Masadaki Komuta Kademesi: Şura Masasında Yeni İsimlerToplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılıyor. Askeri kanatta ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu hazır bulunacak.Bu yılki şura toplantısında dikkat çeken unsurlardan biri de şura üyesi olarak ilk kez katılan isimler oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ toplantısında ilk defa yer alarak TSK'nın yeni dönem kararlarında oy kullanacak.İlk kadin tümami̇ral adayıBu yılki Şura toplantısının en dikkat çekici gündem maddelerinden biri, Türk askeri tarihi açısından bir ilke sahne olabilecek terfi dosyası... Toplantıda toplam 332 general ve amiralin durumu tek tek değerlendirilecek. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri'nde görevli Tuğamiral Gökçen Fırat, terfi alması durumunda Türkiye tarihindeki ilk kadın tümamiral unvanını alacak.Kararlar 30 Ağustos'tan İtibaren Geçerli OlacakYüksek Askeri Şura'da alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan terfi kararları ve yeni görev atamaları, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek.TSK'nın komuta yapısında kritik öneme sahip olan bu kararlar doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler'in üst kademelerindeki yeni atamalar ve rütbe değişimleri Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/agustos-kira-zam-orani-belli-oldu-yasal-tavan-siniri-yuzde-31-90-1107751024.html
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098374618_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_1939081efef99a1227b25f369e737e14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yaşar güler, hakan fidan, mehmet şimşek, cumhurbaşkanlığı külliyesi, yüksek askeri şura (yaş), türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanı
yaşar güler, hakan fidan, mehmet şimşek, cumhurbaşkanlığı külliyesi, yüksek askeri şura (yaş), türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanı

Yüksek Askeri Şura toplanıyor: TSK'da kritik kararlar alınacak

08:14 04.08.2026 (güncellendi: 08:18 04.08.2026)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) terfi, atama ve emeklilik kararları görüşülecek. Toplantının en dikkat çekici gündem maddelerinden biri Deniz Kuvvetleri'nde görevli Tuğamiral Gökçen Fırat, terfi alması durumunda Türkiye tarihindeki ilk kadın tümamiral unvanını alacak.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesini ve geleceğini şekillendirecek olan kritik toplantıda, ordu bünyesindeki general, amiral ve albayların durumları masaya yatırılacak.
Şura toplantısında; üst rütbeye terfi ettirilecek subaylar, görev süresi uzatılacak personeller ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler tek tek değerlendirilecek. Toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.

Masadaki Komuta Kademesi: Şura Masasında Yeni İsimler

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılıyor. Askeri kanatta ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu hazır bulunacak.
Bu yılki şura toplantısında dikkat çeken unsurlardan biri de şura üyesi olarak ilk kez katılan isimler oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ toplantısında ilk defa yer alarak TSK'nın yeni dönem kararlarında oy kullanacak.

İlk kadin tümami̇ral adayı

Bu yılki Şura toplantısının en dikkat çekici gündem maddelerinden biri, Türk askeri tarihi açısından bir ilke sahne olabilecek terfi dosyası... Toplantıda toplam 332 general ve amiralin durumu tek tek değerlendirilecek. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri'nde görevli Tuğamiral Gökçen Fırat, terfi alması durumunda Türkiye tarihindeki ilk kadın tümamiral unvanını alacak.

Kararlar 30 Ağustos'tan İtibaren Geçerli Olacak

Yüksek Askeri Şura'da alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan terfi kararları ve yeni görev atamaları, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek.
TSK'nın komuta yapısında kritik öneme sahip olan bu kararlar doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler'in üst kademelerindeki yeni atamalar ve rütbe değişimleri Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilecek.
kira artış oranı düşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
EKONOMİ
Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem başladı: Ağustos ayı kira zam oranı ne oldu?
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала