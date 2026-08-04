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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tarihe-gecti-albay-ozlem-karapinar-turk-hava-kuvvetlerinin-ilk-kadin-pasasi-oldu-1107771052.html
Tarihe geçti: Albay Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu
Tarihe geçti: Albay Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu
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YAŞ kararları kapsamında terfi alan Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
türk hava kuvvetleri
yüksek askeri şura (yaş)
terfi
özlem karapınar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak onayladığı YAŞ kararları kapsamında Albay Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Tarihe geçtiKarapınar bu terfiyle Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine ulaşan ilk kadın subay olarak tarihe geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yas-kararlari-aciklandi-turkiyenin-ilk-astronotu-alper-gezeravci-terfi-etti-1107769497.html
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türk hava kuvvetleri, yüksek askeri şura (yaş), terfi, özlem karapınar
türk hava kuvvetleri, yüksek askeri şura (yaş), terfi, özlem karapınar

Tarihe geçti: Albay Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu

16:47 04.08.2026
Özlem Karapınar sosyal medya
Özlem Karapınar sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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YAŞ kararları kapsamında terfi alan Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak onayladığı YAŞ kararları kapsamında Albay Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Tarihe geçti

Karapınar bu terfiyle Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine ulaşan ilk kadın subay olarak tarihe geçti.
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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YAŞ kararları açıklandı: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı terfi etti
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