https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tarihe-gecti-albay-ozlem-karapinar-turk-hava-kuvvetlerinin-ilk-kadin-pasasi-oldu-1107771052.html
Tarihe geçti: Albay Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu
Tarihe geçti: Albay Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu
Sputnik Türkiye
YAŞ kararları kapsamında terfi alan Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T16:47+0300
2026-08-04T16:47+0300
2026-08-04T16:47+0300
türki̇ye
türk hava kuvvetleri
yüksek askeri şura (yaş)
terfi
özlem karapınar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak onayladığı YAŞ kararları kapsamında Albay Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Tarihe geçtiKarapınar bu terfiyle Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine ulaşan ilk kadın subay olarak tarihe geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yas-kararlari-aciklandi-turkiyenin-ilk-astronotu-alper-gezeravci-terfi-etti-1107769497.html
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türk hava kuvvetleri, yüksek askeri şura (yaş), terfi, özlem karapınar
türk hava kuvvetleri, yüksek askeri şura (yaş), terfi, özlem karapınar
Tarihe geçti: Albay Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu
YAŞ kararları kapsamında terfi alan Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak onayladığı YAŞ kararları kapsamında Albay Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
Karapınar bu terfiyle Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine ulaşan ilk kadın subay olarak tarihe geçti.