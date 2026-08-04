https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yas-kararlari-aciklandi-turkiyenin-ilk-astronotu-alper-gezeravci-terfi-etti-1107769497.html

YAŞ kararları açıklandı: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı terfi etti

YAŞ kararları açıklandı: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı terfi etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T16:17+0300

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türki̇ye

yaş

alper gezeravcı

yüksek askeri şura (yaş)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.Kararlar, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yas-kararlari-aciklandi-1107766768.html

türki̇ye

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yaş, alper gezeravcı, yüksek askeri şura (yaş), türk silahlı kuvvetleri (tsk)