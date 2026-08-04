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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yas-kararlari-aciklandi-turkiyenin-ilk-astronotu-alper-gezeravci-terfi-etti-1107769497.html
YAŞ kararları açıklandı: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı terfi etti
YAŞ kararları açıklandı: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı terfi etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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alper gezeravcı
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YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.Kararlar, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yas-kararlari-aciklandi-1107766768.html
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yaş, alper gezeravcı, yüksek askeri şura (yaş), türk silahlı kuvvetleri (tsk)
yaş, alper gezeravcı, yüksek askeri şura (yaş), türk silahlı kuvvetleri (tsk)

YAŞ kararları açıklandı: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı terfi etti

16:17 04.08.2026
© AAAlper Gezeravcı
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
Kararlar, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı: Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:57
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