https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ozel-askeri-harekat-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlar-suruyor-1107753348.html
Özel askeri harekat: Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlar sürüyor
Özel askeri harekat: Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlar sürüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın deniz unsurlarını vurmaya devam eden Rus ordusu, bir fabrikanın yanı sıra 4 gemiyi daha imha etti. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T08:44+0300
2026-08-04T08:44+0300
2026-08-04T08:44+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetler kapsamında Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri yeniden hedef aldı.Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam düzenlenen bombardımanların sonuçlarını paylaştı:🔴Çernomorsk Limanı'nda otomobil aksamları fabrikası ile teçhizat onarımı yapılan bir terminal vuruldu🔴Nikolayev Limanı'nda bir yük gemisi imha edildi🔴Yujnıy Limanı'nda bir yüksek gemisi havaya uçuruldu🔴Ayrıca Odessa açıklarında silah ve askeri teçhizat taşıyan 2 gemi vuruldu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukraynadan-moskova-bolgesine-iha-saldirisi-5-olu-1107752008.html
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ukrayna, odessa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nikolayev, rus ordusu, rusya
ukrayna, odessa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nikolayev, rus ordusu, rusya
Özel askeri harekat: Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlar sürüyor
Ukrayna'nın deniz unsurlarını vurmaya devam eden Rus ordusu, bir fabrikanın yanı sıra 4 gemiyi daha imha etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetler kapsamında Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri yeniden hedef aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam düzenlenen bombardımanların sonuçlarını paylaştı:
🔴Çernomorsk Limanı'nda otomobil aksamları fabrikası ile teçhizat onarımı yapılan bir terminal vuruldu
🔴Nikolayev Limanı'nda bir yük gemisi imha edildi
🔴Yujnıy Limanı'nda bir yüksek gemisi havaya uçuruldu
🔴Ayrıca Odessa açıklarında silah ve askeri teçhizat taşıyan 2 gemi vuruldu