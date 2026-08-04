https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ozel-askeri-harekat-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlar-suruyor-1107753348.html

Özel askeri harekat: Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlar sürüyor

Özel askeri harekat: Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlar sürüyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın deniz unsurlarını vurmaya devam eden Rus ordusu, bir fabrikanın yanı sıra 4 gemiyi daha imha etti. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T08:44+0300

2026-08-04T08:44+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetler kapsamında Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri yeniden hedef aldı.Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam düzenlenen bombardımanların sonuçlarını paylaştı:🔴Çernomorsk Limanı'nda otomobil aksamları fabrikası ile teçhizat onarımı yapılan bir terminal vuruldu🔴Nikolayev Limanı'nda bir yük gemisi imha edildi🔴Yujnıy Limanı'nda bir yüksek gemisi havaya uçuruldu🔴Ayrıca Odessa açıklarında silah ve askeri teçhizat taşıyan 2 gemi vuruldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukraynadan-moskova-bolgesine-iha-saldirisi-5-olu-1107752008.html

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odessa

nikolayev

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ukrayna, odessa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nikolayev, rus ordusu, rusya