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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ozel-askeri-harekat-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlar-suruyor-1107753348.html
Özel askeri harekat: Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlar sürüyor
Özel askeri harekat: Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlar sürüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın deniz unsurlarını vurmaya devam eden Rus ordusu, bir fabrikanın yanı sıra 4 gemiyi daha imha etti. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T08:44+0300
2026-08-04T08:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
odessa
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
nikolayev
rus ordusu
rusya
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetler kapsamında Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri yeniden hedef aldı.Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam düzenlenen bombardımanların sonuçlarını paylaştı:🔴Çernomorsk Limanı'nda otomobil aksamları fabrikası ile teçhizat onarımı yapılan bir terminal vuruldu🔴Nikolayev Limanı'nda bir yük gemisi imha edildi🔴Yujnıy Limanı'nda bir yüksek gemisi havaya uçuruldu🔴Ayrıca Odessa açıklarında silah ve askeri teçhizat taşıyan 2 gemi vuruldu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ukraynadan-moskova-bolgesine-iha-saldirisi-5-olu-1107752008.html
ukrayna
odessa
nikolayev
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ukrayna, odessa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nikolayev, rus ordusu, rusya
ukrayna, odessa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nikolayev, rus ordusu, rusya

Özel askeri harekat: Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlar sürüyor

08:44 04.08.2026
Odessa saldırı
Odessa saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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Ukrayna'nın deniz unsurlarını vurmaya devam eden Rus ordusu, bir fabrikanın yanı sıra 4 gemiyi daha imha etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetler kapsamında Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve gemileri yeniden hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam düzenlenen bombardımanların sonuçlarını paylaştı:

🔴Çernomorsk Limanı'nda otomobil aksamları fabrikası ile teçhizat onarımı yapılan bir terminal vuruldu

🔴Nikolayev Limanı'nda bir yük gemisi imha edildi

🔴Yujnıy Limanı'nda bir yüksek gemisi havaya uçuruldu

🔴Ayrıca Odessa açıklarında silah ve askeri teçhizat taşıyan 2 gemi vuruldu
Ukrayna askerleri İHA fırlatıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
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