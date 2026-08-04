Ukrayna'dan Moskova Bölgesi'ne İHA saldırısı: 5 ölü
© AP Photo / Yevhen TitovUkrayna askerleri İHA fırlatıyor
© AP Photo / Yevhen Titov
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Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, bu gece Moskova Bölgesi'ni vurarak sivilleri bir kez daha hedef aldı.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği İHA saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Vorobyev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin sabah saatlerinde Moskova Bölgesi'ne yönelik İHA saldırısını püskürttüğünü belirtti.
Novoselki sanayi bölgesinde bir İHA'nın isabet etmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığını aktaran Vorobyev, en büyük yangının bir depoda meydana geldiğini ve alevlerin söndürüldüğünü bildirdi.
Vorobyev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin sabah saatlerinde Moskova Bölgesi'ne yönelik İHA saldırısını püskürttüğünü belirtti.
Novoselki sanayi bölgesinde bir İHA'nın isabet etmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığını aktaran Vorobyev, en büyük yangının bir depoda meydana geldiğini ve alevlerin söndürüldüğünü bildirdi.
Saldırıda bir elektrik trafosu ile idari binanın hasar gördüğünü kaydeden Vorobyev, "İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Vali, olay yerinde itfaiye ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Vali, olay yerinde itfaiye ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Ukrayna sivilleri vururken, Rusya'nın hedefinde idari ve askeri noktalar var
Kiev rejiminin sivil nüfusa yönelik saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın karar alma merkezlerini, komuta karargahlarını ve bileşenlerin tedarikinden, istihbarat sağlanmasından ve hedef belirlemeden sorumlu NATO uzmanlarıyla birlikte kullanılan işletmeleri hedef alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında her türlü hedefi imha etme kapasitesine sahip SİHA'lar ile uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullandığını defaatle vurguluyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında her türlü hedefi imha etme kapasitesine sahip SİHA'lar ile uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullandığını defaatle vurguluyor.