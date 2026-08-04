https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/altin-fiyatlarinda-yeni-hafta-hareketliligi-yon-degisti-iki-dev-bankadan-rekor-seviye-tahmini-geldi-1107750572.html

Altın fiyatlarında yeni hafta hareketliliği, yön değişti: İki dev bankadan rekor seviye tahmini geldi

Altın fiyatlarında yeni hafta hareketliliği, yön değişti: İki dev bankadan rekor seviye tahmini geldi

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! UBS 2027 için ons altında 5.200 dolar hedefini duyururken Deutsche Bank yıl sonu tahminini paylaştı. Gram ve ons altındaki son gelişmeler haberimizde...

2026-08-04T06:58+0300

2026-08-04T06:58+0300

2026-08-04T06:58+0300

ekonomi̇

fed

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merkez bankası

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Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde hareketliliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile görüşmelere ilişkin olumlu mesajlar vermesi, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve ABD dolarının değer kaybetmesi altın piyasasını yukarı taşıdı. Gün içinde ons altın 4 bin 82 dolar seviyesine kadar tırmanırken, yurt içinde gram altın da küresel hareketliliğe paralel bir seyir izledi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde gelen kar satışlarıyla piyasalar bir miktar geri çekildi.Dev bankalardan uzun vadeli rekor tahminleriPiyasalardaki anlık dalgalanmalara rağmen iki dev uluslararası finans kuruluşu uzun vadeli altın tahminlerini güncelledi. UBS, 2027 yılı ortası için ons altında 5 bin 200 dolar rekor hedefini duyururken, Fed’in faiz politikalarına bağlı olarak kısa vadeli kar satışlarına da dikkat çekti. Bir diğer finans devi Deutsche Bank ise merkez bankalarının güçlü altın alımlarına vurgu yaparak yıl sonu için ons altında 4 bin 700 dolar adil değer seviyesine işaret etti.Ons ve gram altında kar satışı baskısıHaftaya primli başlayan spot altın, 4 bin 82 dolar zirvesinin ardından satış baskısıyla karşılaşarak 4 bin 29 dolar seviyelerine çekildi. Ons altındaki bu kâr satışları yurt içi piyasalarda gram altın fiyatı üzerinde de etkisini gösterdi ve gram altın 6 bin 161 lira seviyelerinde dengelendi. Yaşanan hareketlilik gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metallerde de satış ağırlıklı bir seyrin görülmesine neden oldu.Piyasaların gözü Fed ve ABD i̇stihdam verilerindeAltın piyasasındaki genel yönün şekillenmesinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ana unsur olmayı sürdürüyor. ABD-İran hattındaki gerilimin düşmesiyle petrol fiyatlarının yüzde 5'in üzerinde gerilemesi enflasyon endişelerini bir miktar hafifletse de, faiz artırımı uyarısı yapan Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alıyor. Piyasa uzmanları, faiz getirisi bulunmayan altının yönü için bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri ve Fed yetkililerinin vereceği mesajların kritik olacağını belirtiyor.

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