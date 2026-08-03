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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/zaharova-nato-ve-ab-uluslararasi-teror-faaliyetlerinin-parcasi-haline-geldi-1107742704.html
Zaharova: NATO ve AB uluslararası terör faaliyetlerinin parçası haline geldi
Zaharova: NATO ve AB uluslararası terör faaliyetlerinin parçası haline geldi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik kentini hedef alan saldırısını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO ve AB'nin uluslararası... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T17:14+0300
2026-08-03T17:14+0300
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mariya zaharova
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gelencik
saldırı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik kentini hedef alan insansız hava araçlı (İHA) saldırısına ilişkin Sputnik'e yaptığı yorumda NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası terör faaliyetlerinin parçası haline geldiğini ifade etti.NATO ve AB'nin çok kısa bir süre önce terörizme karşı sıfır tolerans gösterileceğini ilan ettiklerine dikkat çeken Zaharova, "Şimdi ise kendileri uluslararası terörist faaliyetlerin bir parçası haline geldi" vurgusunu yaptı.3 Ağustos Pazartesi sabahı Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Gelencik'teki Arhipo-Osipovka yerleşimine bir İHA enkazının düştüğünü, saldırının can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını bildirmişti. Daha sonra ölü sayısı 3'ü çocuk 6 kişi olarak açıklanmış, saldırıda 40 kişinin yaralandığı, 17 kişinin hastaneye kaldırıldı, 2'si çocuk 4 yaralının durumu ağır olduğu bilgisi verilmişti.Bu saldırı, Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığı saldırılar zincirinde sıradaki halka oldu.LHC lideri Leonid Paseçnik, 22 Mayıs'ta Ukrayna ordusu tarafından Starobelsk'teki meslek yüksekokulunun yurt binasına düzenlenen terör saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.17 Haziran’da ise Bryansk Bölgesi’nde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse düzenlenen İHA'lı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü çocuk 6 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rusya-starobelsk-saldirisinin-kanitlarini-bmye-sundu-1106304429.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, ab, avrupa birliği, avrupa, gelencik, saldırı, can kaybı, sivil can kaybı, yorum
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, ab, avrupa birliği, avrupa, gelencik, saldırı, can kaybı, sivil can kaybı, yorum

Zaharova: NATO ve AB uluslararası terör faaliyetlerinin parçası haline geldi

17:14 03.08.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© Sputnik
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Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik kentini hedef alan saldırısını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO ve AB'nin uluslararası terör faaliyetlerinin bir parçası haline geldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik kentini hedef alan insansız hava araçlı (İHA) saldırısına ilişkin Sputnik'e yaptığı yorumda NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası terör faaliyetlerinin parçası haline geldiğini ifade etti.

Avrupa'nın merkezinde, Ukrayna devletini işgal eden bir terörist çete faaliyet gösteriyor. NATO ülkeleri terörizmi destekliyor.

NATO ve AB'nin çok kısa bir süre önce terörizme karşı sıfır tolerans gösterileceğini ilan ettiklerine dikkat çeken Zaharova, "Şimdi ise kendileri uluslararası terörist faaliyetlerin bir parçası haline geldi" vurgusunu yaptı.
3 Ağustos Pazartesi sabahı Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Gelencik'teki Arhipo-Osipovka yerleşimine bir İHA enkazının düştüğünü, saldırının can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını bildirmişti. Daha sonra ölü sayısı 3'ü çocuk 6 kişi olarak açıklanmış, saldırıda 40 kişinin yaralandığı, 17 kişinin hastaneye kaldırıldı, 2'si çocuk 4 yaralının durumu ağır olduğu bilgisi verilmişti.
Bu saldırı, Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığı saldırılar zincirinde sıradaki halka oldu.
LHC lideri Leonid Paseçnik, 22 Mayıs'ta Ukrayna ordusu tarafından Starobelsk'teki meslek yüksekokulunun yurt binasına düzenlenen terör saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
17 Haziran’da ise Bryansk Bölgesi’nde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse düzenlenen İHA'lı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü çocuk 6 kişi yaralanmıştı.
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