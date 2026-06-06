https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rusya-starobelsk-saldirisinin-kanitlarini-bmye-sundu-1106304429.html

Rusya, Starobelsk saldırısının kanıtlarını BM'ye sundu

Rusya, Starobelsk saldırısının kanıtlarını BM'ye sundu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, Ukrayna ordusunun Starobelsk'teki bir koleje düzenlediği ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T17:19+0300

2026-06-06T17:19+0300

2026-06-06T17:19+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler (bm)

rusya

moskova

ukrayna

uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, Birleşmiş Milletler (BM) Enformasyon Merkezi'nin Moskova Direktörü Vladimir Kuznetsov ile bir araya geldi. Görüşmede Alimov, 22 Mayıs'ta Ukrayna ordusunun Starobelsk'teki bir pedagoji kolejine düzenlediği saldırıya ait kanıtları BM yetkilisine sundu. Teslim edilen dosyada, olayın Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirildiğini gösteren birinci elden fotoğraf ve videoların yanı sıra hayatını kaybeden öğrencilerin görüntüleri yer aldı.Görüşmeye, saldırının canlı tanıkları ve olaydan etkilenen bölge sakinleri de video konferans yöntemiyle katılarak yaşadıklarını doğrudan aktardı.BM'ye ‘kınama’ ve ‘heyet gönderme’ çağrısıRusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kanıtların New York'taki BM Genel Merkezine, Genel Sekreter'e, Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi V. Frazier'e ve diğer ilgili kurumlara iletilmesinin talep edildiği belirtildi. Moskova, BM'den bu verileri dikkate almasını ve Ukrayna'nın eylemlerini "terör saldırısı" olarak nitelendirerek açıkça kınamasını beklediğini vurguladı.‘İnceleme için kapımız açık’Görüşmede, BM Sekreterliği'nin "bölgeye erişim engeli bulunduğu için olayın doğrulanamadığı" yönündeki açıklamaları da gündeme geldi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Yardımcısı Alimov, daha önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne sağlanan erişim gibi, bir BM inceleme heyetinin de Starobelsk'e güvenli bir şekilde ulaşması için gerekli her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) yetkilileri, 22 Mayıs'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Starobelsk Mesleki Koleji'nin eğitim ve yurt binalarını doğrudan hedef aldığını bildirmişti. Doğrulanan verilere göre, saldırı sonucunda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/nebenzya-starobelsk-saldirisi-alcakca-bir-teror-eylemi-1106092756.html

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rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), rusya, moskova, ukrayna, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi