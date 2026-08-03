https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/tuik-enflasyon-oranini-acikladi-agustos-ayi-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1107731477.html

TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu?

TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 31,90 olarak gerçekleşti. Böylece... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T10:53+0300

2026-08-03T10:53+0300

2026-08-03T10:53+0300

ekonomi̇

kira

zam

kira zam oranı

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı.Açıklanan verilere göre TÜFE, temmuz ayında;Bu veriler doğrultusunda Ağustos ayı kira zam oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.Ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak azami artış netleştiAçıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi doğrultusunda, kira sözleşme süresi Ağustos ayında dolan konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,90 olacak.Buna göre, kira sözleşmesini bu ay yenileyecek işletme sahipleri de kiralarını yüzde 31,90 oranında artırarak ödeme yapacak.Kira zam oranı nasıl hesaplanıyor?Konut kiralarında zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı esas alınarak hesaplanıyor.Mevzuata göre ev sahibi, 12 aylık ortalama TÜFE oranına eşit veya bu oranın altında bir zam yapabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/istanbulda-ucuz-kiralik-konut-projesine-kimler-basvurabilir-tarih-aciklandi-kiralar-yari-yariya-1107730518.html

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kira, zam, kira zam oranı, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)