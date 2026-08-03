https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/tuik-enflasyon-oranini-acikladi-agustos-ayi-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1107731477.html
TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu?
TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 31,90 olarak gerçekleşti. Böylece... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T10:53+0300
2026-08-03T10:53+0300
2026-08-03T10:53+0300
ekonomi̇
kira
zam
kira zam oranı
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı.Açıklanan verilere göre TÜFE, temmuz ayında;Bu veriler doğrultusunda Ağustos ayı kira zam oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.Ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak azami artış netleştiAçıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi doğrultusunda, kira sözleşme süresi Ağustos ayında dolan konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,90 olacak.Buna göre, kira sözleşmesini bu ay yenileyecek işletme sahipleri de kiralarını yüzde 31,90 oranında artırarak ödeme yapacak.Kira zam oranı nasıl hesaplanıyor?Konut kiralarında zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı esas alınarak hesaplanıyor.Mevzuata göre ev sahibi, 12 aylık ortalama TÜFE oranına eşit veya bu oranın altında bir zam yapabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/istanbulda-ucuz-kiralik-konut-projesine-kimler-basvurabilir-tarih-aciklandi-kiralar-yari-yariya-1107730518.html
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kira, zam, kira zam oranı, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
kira, zam, kira zam oranı, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 31,90 olarak gerçekleşti. Böylece Ağustos ayı kira zam oranı da yüzde 31,90 oldu. Kira sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami artış oranı bu oran üzerinden hesaplanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı.
Açıklanan verilere göre TÜFE, temmuz ayında;
Bir önceki aya göre yüzde 1,78
,
Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86
,
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75
,
12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,90
arttı.
Bu veriler doğrultusunda Ağustos ayı kira zam oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.
Ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak azami artış netleşti
Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi doğrultusunda, kira sözleşme süresi Ağustos ayında dolan konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,90 olacak.
Buna göre, kira sözleşmesini bu ay yenileyecek işletme sahipleri de kiralarını yüzde 31,90 oranında artırarak ödeme yapacak.
Kira zam oranı nasıl hesaplanıyor?
Konut kiralarında zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı esas alınarak hesaplanıyor.
Mevzuata göre ev sahibi, 12 aylık ortalama TÜFE oranına eşit veya bu oranın altında bir zam yapabiliyor.