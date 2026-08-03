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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/istanbulda-ucuz-kiralik-konut-projesine-kimler-basvurabilir-tarih-aciklandi-kiralar-yari-yariya-1107730518.html
İstanbul'da ucuz kiralık konut projesine kimler başvurabilir?: Tarih açıklandı, kiralar yarı yarıya düşecek
İstanbul'da ucuz kiralık konut projesine kimler başvurabilir?: Tarih açıklandı, kiralar yarı yarıya düşecek
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TOKİ'nin İstanbul'daki 15 bin ucuz kiralık sosyal konut projesinde detaylar netleşti. Piyasa rayicinin yarı fiyatına verilecek evlerin teslim tarihi ve başvuru şartları haberimizde.
2026-08-03T08:29+0300
2026-08-03T08:29+0300
murat kurum
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
toplu konut i̇daresi başkanlığı
toki̇
türkiye
ekonomi̇
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul genelinde 15 bin konut ilk etapta vatandaşların kullanımına sunuluyor. Fahiş ev kiralarını düşürmeyi hedefleyen devlet destekli modelde kira fiyatları, bulunulan bölgedeki piyasa rayiç bedelinin yarısı ya da daha altında bir fiyata sabitlenecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin ayrıntılarını, "Bölgede kira 30 bin liraysa, bunun yarısı veya daha altında bir hesaplama yapacağız. Vatandaşımız rayiç bedelin çok altında şartlarda uygun fiyatla oturacak" sözleriyle duyurdu. Eylül ayında başlayacak ilk teslimlerin ardından modelin Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya gibi diğer büyükşehirlerde de uygulanması planlanıyor.Hak sahipleri noter huzurunda kura i̇le belirlenecekBaşvuruların tamamlanmasının ardından konut tahsisleri şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda kura usulüyle gerçekleştirilecek. Kurada adı çıkan vatandaşlar doğrudan TOKİ ile sözleşme imzalayarak kurumun kiracısı olacak.Devlet mülkiyetinde kalmaya devam edecek olan 1+1, 2+1 ve 3+1 kiralık daireler, hak sahiplerine 3 yıllık kiralama süresi için tahsis edilecek. 3 yılın sonunda konutlar bakıma alınarak yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece sistemden daha fazla vatandaşın yararlanması sağlanacak.Özel kontenjanlar ayrılacak: Kimler başvurabilecek?Ucuz kiralık konut projesinden yararlanabilmek için öncelikli şart üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve belirlenen gelir sınırının altında kalınması olacak. Aynı zamanda başvuru yapacak kişilerin belirli bir süre İstanbul'da ikamet ediyor olması gerekecek.Kiralık sosyal konut başvuru şartları kapsamında belirli toplumsal gruplara özel kontenjanlar tanınacak. Projede kontenjan ayrılacak gruplar şu şekilde sıralandı:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin önümüzdeki haftalarda başvuru takvimini, gelir sınırlarını ve kesin kontenjan dağılımını resmi kanallar üzerinden duyurması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/konut-aliminda-yapay-zeka-donemi-ev-alirken-hata-yapma-riski-tarihe-karisiyor-1107728809.html
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murat kurum, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, toplu konut i̇daresi başkanlığı, toki̇, türkiye
murat kurum, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, toplu konut i̇daresi başkanlığı, toki̇, türkiye

İstanbul'da ucuz kiralık konut projesine kimler başvurabilir?: Tarih açıklandı, kiralar yarı yarıya düşecek

08:29 03.08.2026
© AAev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut
ev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA
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TOKİ’nin fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşı desteklemek amacıyla İstanbul'da başlatacağı 15 bin kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Piyasadaki rayiç bedelin yarısına hatta daha altına kiralanacak evler için teslimatlar bu yılın eylül ayında başlıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul genelinde 15 bin konut ilk etapta vatandaşların kullanımına sunuluyor. Fahiş ev kiralarını düşürmeyi hedefleyen devlet destekli modelde kira fiyatları, bulunulan bölgedeki piyasa rayiç bedelinin yarısı ya da daha altında bir fiyata sabitlenecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin ayrıntılarını, "Bölgede kira 30 bin liraysa, bunun yarısı veya daha altında bir hesaplama yapacağız. Vatandaşımız rayiç bedelin çok altında şartlarda uygun fiyatla oturacak" sözleriyle duyurdu. Eylül ayında başlayacak ilk teslimlerin ardından modelin Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya gibi diğer büyükşehirlerde de uygulanması planlanıyor.

Hak sahipleri noter huzurunda kura i̇le belirlenecek

Başvuruların tamamlanmasının ardından konut tahsisleri şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda kura usulüyle gerçekleştirilecek. Kurada adı çıkan vatandaşlar doğrudan TOKİ ile sözleşme imzalayarak kurumun kiracısı olacak.
Devlet mülkiyetinde kalmaya devam edecek olan 1+1, 2+1 ve 3+1 kiralık daireler, hak sahiplerine 3 yıllık kiralama süresi için tahsis edilecek. 3 yılın sonunda konutlar bakıma alınarak yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece sistemden daha fazla vatandaşın yararlanması sağlanacak.

Özel kontenjanlar ayrılacak: Kimler başvurabilecek?

Ucuz kiralık konut projesinden yararlanabilmek için öncelikli şart üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve belirlenen gelir sınırının altında kalınması olacak. Aynı zamanda başvuru yapacak kişilerin belirli bir süre İstanbul'da ikamet ediyor olması gerekecek.
Kiralık sosyal konut başvuru şartları kapsamında belirli toplumsal gruplara özel kontenjanlar tanınacak. Projede kontenjan ayrılacak gruplar şu şekilde sıralandı:
Dar gelirli ve sosyal yardım alan vatandaşlar
Emekliler ve memurlar
Engelli bireyler
Evleri kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin önümüzdeki haftalarda başvuru takvimini, gelir sınırlarını ve kesin kontenjan dağılımını resmi kanallar üzerinden duyurması bekleniyor.
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