https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusya-ukrayna-sularini-bombalamaya-devam-ediyor-4-gemi-imha-edildi-1107730740.html
Rusya, Ukrayna sularını bombalamaya devam ediyor: 4 gemi imha edildi
Rusya, Ukrayna sularını bombalamaya devam ediyor: 4 gemi imha edildi
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Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarına yönelik bombardımanlarını ara vermeden... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T08:41+0300
2026-08-03T08:41+0300
2026-08-03T08:41+0300
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rusya
karadeniz
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
nikolayev
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna destek amacıyla kullanılan gemilere yönelik bombardımanlarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece boyunca vurulan hedefler:📍Karadeniz: Askeri kargo taşıyan 3 yük gemisi📍Nikolayev Limanı: Ukrayna ordusuna kargo taşıyan 1 yük gemisiRusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/abdnin-resmi-raporu-ukraynaya-silah-sevkiyati-biden-donemine-kiyasla-yuzde-80-azaldi-1107730078.html
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karadeniz
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ukrayna, rusya, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nikolayev, rus ordusu
ukrayna, rusya, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nikolayev, rus ordusu
Rusya, Ukrayna sularını bombalamaya devam ediyor: 4 gemi imha edildi
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarına yönelik bombardımanlarını ara vermeden sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna destek amacıyla kullanılan gemilere yönelik bombardımanlarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece boyunca vurulan hedefler:
📍Karadeniz: Askeri kargo taşıyan 3 yük gemisi
📍Nikolayev Limanı: Ukrayna ordusuna kargo taşıyan 1 yük gemisi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.
Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.