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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusya-ukrayna-sularini-bombalamaya-devam-ediyor-4-gemi-imha-edildi-1107730740.html
Rusya, Ukrayna sularını bombalamaya devam ediyor: 4 gemi imha edildi
Rusya, Ukrayna sularını bombalamaya devam ediyor: 4 gemi imha edildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarına yönelik bombardımanlarını ara vermeden... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T08:41+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
karadeniz
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna destek amacıyla kullanılan gemilere yönelik bombardımanlarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece boyunca vurulan hedefler:📍Karadeniz: Askeri kargo taşıyan 3 yük gemisi📍Nikolayev Limanı: Ukrayna ordusuna kargo taşıyan 1 yük gemisiRusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/abdnin-resmi-raporu-ukraynaya-silah-sevkiyati-biden-donemine-kiyasla-yuzde-80-azaldi-1107730078.html
ukrayna
rusya
karadeniz
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ukrayna, rusya, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nikolayev, rus ordusu
ukrayna, rusya, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nikolayev, rus ordusu

Rusya, Ukrayna sularını bombalamaya devam ediyor: 4 gemi imha edildi

08:41 03.08.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıUkrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarına yönelik bombardımanlarını ara vermeden sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna destek amacıyla kullanılan gemilere yönelik bombardımanlarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece boyunca vurulan hedefler:

📍Karadeniz: Askeri kargo taşıyan 3 yük gemisi

📍Nikolayev Limanı: Ukrayna ordusuna kargo taşıyan 1 yük gemisi

Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
An Ordnance pushes a satellite-guided 2000 pound JDAM ( Joint Direct Attac Munitions) bomb in front of a F-14 Tomcat on the flight deck of the USS Harry S. Truman prior to a strike against Iraq Friday, March 21, 2003 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
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