Rusya, Ukrayna sularını bombalamaya devam ediyor: 4 gemi imha edildi

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna destek amacıyla kullanılan gemilere yönelik bombardımanlarını sürdürüyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece boyunca vurulan hedefler:



📍Karadeniz: Askeri kargo taşıyan 3 yük gemisi



📍Nikolayev Limanı: Ukrayna ordusuna kargo taşıyan 1 yük gemisi



Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.



Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.